Συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και οπλισμός

Τι κατασχέθηκε κατά την διάρκεια περιπολιών που πραγματοποίησε η Αστυνομία σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Συνεχείς περιπολίες πραγματοποιούνται από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών που επηρεάζουν άμεσα τo αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο της περιπολίας τους και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βραδινές ώρες της 24 και 25 Απριλίου 2024 πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους σε άτομα στο κέντρο της Αθήνας, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

500 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

200 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

157 γραμμ. παραισθησιογόνα μανιτάρια,

64 αυτοκόλλητα εμποτισμένα με παραισθησιογόνα ουσία LSD,

πιστόλι,

κυρτό μαχαίρι

41 φυσίγγια και

το χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ.



Οι συλληφθέντες ημεδαποί (33χρονος και 30χρονος), με τη σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες από τα Τμήματα Ασφαλείας Ακροπόλεως και Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας –κατά περίπτωση- περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων , οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

