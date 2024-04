Κοινωνία

Ολυμπιακή φλόγα: Η τελετή παράδοσης για το Παρίσι 2024 από το Παναθηναϊκό Στάδιο

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί σήμερα στους Γάλλους διοργανωτές, θα διανυκτερεύσει στη γαλλική πρεσβεία και αύριο θα ''επιβιβασθεί'' στο τρικάταρτο ''Belem''.

Μετά από το συναρπαστικό ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας για 11 ημέρες επί ελληνικού εδάφους κι αφού έτυχε παντού ενθουσιώδους υποδοχής, ήρθε η ώρα να παραδοθεί στην αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής «Παρίσι 2024».

Η Τελετή Παράδοσης ξεκινάει στις 18.30 στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τη Νάνα Μούσχουρη να έχει κεντρικό ρόλο, ενώ παρουσιαστής θα είναι ο Νίκος Αλιάγας.

Το Ολυμπιακό Φως θα φέρει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η πρωταθλήτρια του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ενώ τελευταίος Λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο θα είναι o αρχηγός της Εθνικής ομάδας πόλο Γιάννης Φουντούλης, μαζί με τους συμπαίκτες του, που κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί σήμερα στους Γάλλους διοργανωτές, θα διανυκτερεύσει στη γαλλική πρεσβεία και αύριο (27/4) θα «επιβιβασθεί» στο τρικάταρτο «Belem», με προορισμό το λιμάνι της Μασσαλίας, όπου αναμένεται στις 8 Μαίου.

Ο Εμερίκ Γκιμπε, κυβερνήτης του «Belem», ενός ιστιοφόρου με 127 χρόνια ιστορίας, μιλώντας χθες (25/4) σε εκδήλωση στο γαλλικό ινστιτούτο, αναφέρθηκε στη διαδρομή, τον χώρο που θα βρίσκεται η Ολυμπιακή Φλόγα στο ιστιοφόρο, μίλησε για εκείνους που θα τη φυλάνε όλο το εικοσιτετράωρο, την υποδοχή που αναμένεται στο λιμάνι της Μασσαλίας, στον πρώτο λαμπαδηδρόμο εκεί αλλά φυσικά και στην μακρά ιστορία ιστιοφόρου.

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας από τον Πειραιά στην Μασσαλία

«Αγαπώ ιδιαίτερα αυτό το πλοίο. Είναι ένα δάσος που σφύζει από ιστούς και σχοινιά. Αποτελεί το μοναδικό εμπορικό ιστιοφόρο ηλικίας 127 ετών που διαθέτει το εμπορικό ναυτικό. Το μοναδικό σκάφος αναψυχής. Οι μαθητευόμενοι μας έρχονται για να ταξιδέψουν. Επιβιβάζονται με σκοπό να ανακαλύψουν τη χαρά της παραδοσιακής ναυτοσύνης. Υπό αυτή την έννοια, το “Belem” αποτελεί μοναδικό θησαυρό. Μεταφέρει τη ναυτική τέχνη. Ο κάθε ναυτικός διαισθάνεται το πλοίο. Είναι γερό, πηγαίνει σαν χελώνα, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας», είπε ο 42χρονος Εμερίκ Γκίμπε, γεννημένος στη Νάντη, απόφοιτος της σχολής αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού της Μασσαλίας και γιος ναυτικού.

Το «Belem» είναι το τελευταίο τρικάταρτο ιστιοφόρο του γαλλικού εμπορικού ναυτικού, με τετράγωνα πανιά και χαλύβδινη γάστρα, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα και παραμένει λειτουργικό μέχρι σήμερα.

Το όνομά του το πήρε από την ομώνυμη πόλη της Βραζιλίας, όπου ξεκίνησε τα ταξίδια του μεταφέροντας καφέ. Από τον Γάλλο πρώτο ιδιοκτήτη του, πέρασε σε αγγλικά χέρια και στη συνέχεια σε Ιταλούς, πριν επιστρέψει στη Γαλλία.

Σε αυτό το πρώτο ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας δια θαλάσσης, ο κυβερνήτης του «Belem» τόνισε ότι«θα υπάρχουν τρεις φύλακες σε βάρδιες που θα την φυλάνε όλη την ημέρα. Θα βρίσκεται σε ειδικό χώρο στο κεντρικό σαλόνι».

Στη Μασσαλία έχει προγραμματιστεί να φτάσει στις 8 Μαίου.

«Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μία μεγαλειώδης υποδοχή. Περίπου 1000 σκάφη αναμένονται εκεί, και σίγουρα πολλά θα είναι εκείνα που θα μας συνοδέψουν μέχρι την είσοδο του λιμανιού. Τότε ο πρώτος λαμπαδηδρόμος σε γαλλικό έδαφος θα ανεβεί στο πλοίο για να παραλάβει την Ολυμπιακή Φλόγα και να ξεκινήσει το ταξίδι της μέχρι το Παρίσι», τόνισε ο Εμερίκ Γκίμπε.

Η Ολυμπιακή Φλόγα -όπως έχει γίνει ήδη γνωστό- θα διασχίσει τη Μασσαλία από την Notre-Dame de la Garde, την Βασιλική που έχει θέα στη Μασσαλία και είναι το πιο διάσημο σύμβολο της πόλης, έως το στάδιο Βελοντρόμ (Stade Velodrome) την Πέμπτη 9 Μαΐου, την επόμενη της άφιξής της στη γαλλική πόλη.

Δύο από τους λαμπαδηδρόμους εκεί θα είναι ο πρώην παίκτης της Μαρσέιγ Ερίκ Ντι Μεκό και ο σκιερ Σιπριέν Σαραζίν, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22/3) η περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Γαλλίας Προβηγκία- Άλπεις-Κυανή Ακτή.

Στις 9 Μαΐου θα ξεκινήσει η λαμπαδηδρομία στην πόλη. Αφού ολοκληρωθεί στις 20:30 της ίδιας ημέρας, στη συνέχεια, το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων θα διασχίσει ολόκληρη τη Γαλλία για να φτάσει στο Παρίσι την ημέρα της τελετής έναρξης των Αγώνων, στις 26 Ιουλίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της, θα τη μεταφέρουν περίπου 10.000 λαμπαδηδρόμοι.