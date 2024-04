Κοινωνία

Δολοφονία Λυγγερίδη: ο νέος γύρος των ερευνών και οι καταθέσεις (βίντεο)

Του Μανώλη Ασαριώτη

Για το Σάββατο είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν οι συλληφθέντες, στην υπόθεση οπαδικής βίας και δολοφονίας, του αστυνομικού των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναμένονται και οι απολογίες των κατηγορουμένων, που φέρονται να ανήκουν στην ηγετική ομάδα των χούλιγκαν, τους οποίους έχουν κατονομάσει δεκάδες εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Την ώρα που οι δεκάδες κατηγορούμενοι προετοιμάζουν την υπερασπιστική γραμμή, που θα ακολουθήσουν στις απολογίες τους, ένας νέος γύρος ερευνών ξεκινά στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Εκεί θα διερευνηθούν:

τα 1000 αντικείμενα, που κατέσχεσαν από τα σπίτια των συλληφθέντων.

Κινητά τηλέφωνα,

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

USB

μπαίνουν σε προτεραιότητα, γιατί σε αυτά είναι πιθανό να βρεθούν νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τους κατηγορούμενους.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικές είναι οι καταθέσεις εμπλεκομένων για τα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να αποτελούν την ηγετική ομάδα. Αρκετοί είναι εκείνοι που στο πρόσωπο του 27χρονου με το προσωνύμιο “ΟΜΛΕ” αναγνώρισαν εκείνον, που έδωσε την εντολή.

Όπως είπε 17χρονος οπαδός, “Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια του αγώνα στην αρχή του δεύτερου σετ, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, που τον γνωρίζω ως ΟΜΛΕ, έκανε νόημα και είπε «όλοι έξω»”.

Ο οπαδός που είναι σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων ανέφερε ότι ο 27χρονος πυροδότησε ναυτική φωτοβολίδα.

“Πριν εισέλθουμε εντός του γηπέδου θυμάμαι τον ΟΜΛΕ να έχει έντονη ανησυχία, σχετικά με τη ναυτική φωτοβολίδα, που έριξε προς τους αστυνομικούς. Έψαχνε να βρει το υπόλειμμα της ναυτικής, το οποίο το είχε δώσει σε κάποιον άλλον, για να το εξαφανίσει. Το ίδιο κάνανε και άλλοι από αυτούς, που συμμετείχαν φρόντισαν να πετάξουν τα υπολείμματα εντός ομβρίων υδάτων”, είπε.

Σε μία από τις καταθέσεις, 17χρονος οπαδός αναφέρει πως ένας ανήλικος είχε μίσος για τους αστυνομικούς, επειδή στο παρελθόν σε επεισόδια με οπαδικό κίνητρο είχαν χτυπήσει τον πατέρα του.

“Από τότε ήθελε να κάνει κάτι για να πάρει το αίμα του πατέρα του πίσω. Εγώ το ξέρω αυτό, γιατί όταν μπήκε μέσα μαζί με τους οργανωμένους και μας είπε ότι «γ………ε τα μπατσόνια» ένιωσε δικαίωση για τα χτυπήματα στον πατέρα του, όπως μας είπε”, ανέφερε

Σήμερα οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια δέκα από τους συλληφθέντες, προκειμένου να απολογηθούν για παράβαση τού νόμου περί ναρκωτικών, με τους τρεις εξ αυτών να οδηγούνται στη φυλακή.

