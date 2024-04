Πολιτισμός

Ολυμπιακή φλόγα: Ο ΑΝΤ1 στο γαλλικό πλοίο “Μπελέμ” που θα την μεταφέρει (βίντεο)

Από τον Πειραιά ξεκινά το Σάββατο το ταξίδι της Ολυμπιακής φλόγας, προς τη Γαλλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία η φλόγα θα μεταφερθεί με ιστιοφόρο, το ιστορικό γαλλικό πλοίο "Μπελέμ", που έχει ήδη καταπλεύσει στο μεγάλο λιμάνι.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Το ιστιοφόρο 800 τόνων χάλυβα και ξύλου, αποτελεί τη ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου. Καθελκύστηκε στις 10 Ιουνίου του 1896. Αρχικά εκτελούσε ταξίδια προς την Βραζιλία για να μεταφέρει κακάο αλλά και στις δυτικές Ινδίες ρούμι. Αμέσως μετά έγινε πλοίο αναψυχής ενώ μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έγινε εκπαιδευτικό σκάφος. Το 1984 ανακηρύχθηκε μνημείο.

Η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Φαίη Χρυσοχόου συνομίλησε με τον καπετάνιο του “Μπελέμ” Εμρικ Ζιμπε.

-Πόσο συμβολικό είναι το ταξίδι;

-Το ταξίδι είναι πολύ συμβολικό γιατί το Μπελέμ είναι τόσο χρονών όσο και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πιερ Ντε Κουμπερτέν.

Θα έχουμε αυτήν την απίστευτη τύχη να μεταφέρουμε την Ολυμπιακή Φλόγα.

Το Μπελέμ είναι ένα ιστορικό πλοίο που θα φύγει από μια αρχαία πόλη και θα φτάσει σε μια άλλη αρχαία πόλη τη Μασσαλία, κι έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα το πλοίο αυτό θα είναι με τη σειρά του Ολυμπιακό.

-Για πρώτη φορά η φλόγα θα ταξιδέψει στη θάλασσα θα είναι δύσκολο;

-Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουν παρθεί όλες προφυλάξεις για την ασφάλεια και την καλή πορεία του ταξιδιού. Μέχρι σήμερα οι μετεωρολογικές προγνώσεις ήταν ευνοϊκές ως αυτή τη στιγμή για το Μπελέμ. Το Μπελέμ έχει πολύ καλό αστέρι και ήταν πάντα πολύ τυχερό.. Το αστέρι είναι το έμβλημά του και είχε πάντα την τύχη με το μέρος του. Άρα είμαι σίγουρος ότι με το αστέρι και τη Φλόγα θα φτάσουμε στον προορισμό μας.

Το πλήρωμα είναι προετοιμασμένο με τους χάρτες που θα οδηγήσουν το Μπελέμ με ασφάλεια στη Μασσαλία.

Χρειάζονται τουλάχιστον 40 λεπτά για να ανοίξουν τα πανιά και το Μπελέμ να σαλπάρει προς την Μασσαλία. Δεν έχει αυτόματο πιλότο και το πηδάλιο διατηρεί την αρχική μορφή του και μάλιστα είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Ανάμεσα στους συνοδούς θα είναι μια και μοναδική Ελληνίδα.

«Η φλόγα μέσα στο πλοίο θα τοποθετηθεί σε ένα φανάρι. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα μεταφέρεται εντός του καραβιού ανάλογα με τις συνθήκες θα είναι όπως ένας ταξιδιώτης. Θα ασχοληθούμε μαζί της και θα την ξεναγήσουμε στο πλοίο».

-Ποια τα συναισθήματα σας που θα είστε ο καπετάνιος;

-Αν μου είχαν πει όταν ήμουν παιδί ότι μια μέρα θα γίνω κυβερνήτης του Μπελέμ και θα μεταφέρω την Ολυμπιακή Φλόγα δεν θα το είχα καν πιστέψει. Μερικές φορές έχω ακόμα την αίσθηση ότι ζω ένα όνειρο και λέω στον εαυτό μου ότι είμαι πράγματι εγώ.