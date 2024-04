Υγεία - Περιβάλλον

Εθνικό Πρόγραμμα “Προλαμβάνω” - Μητσοτάκης: η πρόληψη σώζει ζωές (εικόνες)

"Όταν θα λάβετε το επόμενο sms μην το αμελήσετε", είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του εθνικού προγράμματος "Προλαμβάνω".

«Σήμερα είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και συγκινημένος για το γεγονός ότι ένα όραμα το οποίο είχα εδώ και πολλά χρόνια γίνεται πράξη. Η πρόληψη αποτελεί εδώ και δεκαετίες το φτωχό συγγενή της αντίληψης που έχουμε ενός συστήματος υγείας. Βεβαίως τα νοσοκομεία μας είναι κρίσιμος κρίκος, όμως σπάνια αναλογιζόμαστε τι να κάνουμε για να μη φτάσουμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε μια μεγάλη κατηγορία νοσημάτων η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας για το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Προλαμβάνω».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρωτίστως είναι ο φόβος που αποτρέπει τις προληπτικές εξετάσεις και έρχεται η Πολιτεία να αντιμετωπίσει 4 ασθένειες για τις οποίες η πρόληψη μπορει να κάνει τη διαφορά. Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και πως πάνω από 20000 γυναίκες έμαθαν ότι νοσούν. «Το πρόγραμμα αυτό πραγματικά σώζει ανθρώπινες ζωές. Κάνουμε έκκληση στις γυναίκες που έλαβαν το μήνυμα και δεν το αξιοποίησαν. Δεν έχει κλείσει ο κύκλος αυτού του προγράμματος», ανέφερε ότι μίλησε για τις προληπτικές εξετάσεις επίσης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας όπου υπάρχει η δυνατότητα να τον εξαφανίσουμε.

Αναφέρθηκε και στις εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Πριν φτάσουμε στο σημείο να μιλούμε για προληπτικές εξετάσεις πρέπει να μιλήσουμε και ευρύτερα για δημόσια υγεία και να εξηγήσουμε με απλά λόγια, ξεκινώντας από τα παιδιά μας, ότι υπάρχουν 5 συνήθειες που είναι καθοριστικές για το πόσα χρόνια θα ζήσουμε και πόσο καλά θα ζήσουμε. Αν αθλούμαστε, αν καπνίζουμε, αν πίνουμε, αν τρώμε υγιεινά και αν είμαστε υπέρβαροι. Κάποιος ο οποίος δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις σε σχέση με κάποιον που πληροί και τις πέντε, μπορεί να ζήσει μέχρι και 15 χρόνια λιγότερα», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αυτό που θα κάνουμε σήμερα επηρεάζει πως θα ζήσουμε σε μερικά χρόνια από τώρα. «Πρέπει να φροντίσουμε σήμερα, να επενδύσουμε στην υγεία μας. Και τότε θα αποκομίσουμε το μέρισμα αυτής της επένδυσης», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τη σημασία της τεχνολογίας και το myhealth app το οποίο, ανέφερε, θα διευκολύνει πολύ την πρόληψη και την θεραπεία.

«Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης μας ανοίγει τελείως καινούργια πεδία για το πώς μπορουμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας ή να προλαμβάνουμε ασθένειες», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και έφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό του καρκίνου του δέρματος.

«Θέλω να επισημάνω την πολύ μεγάλη συνδρομή των ευρωπαϊκών πόρων στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Αν δεν ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης θα είχαμε δυσκολία. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε ευρωεκλογές και είναι καλό να θυμόμαστε πώς η Ευρώπη με τον τρόπο της επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Η Ευρώπη τελικά είναι παρούσα στην καθημερινότητά μας μέσα από τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία και πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία και πολλά προγράμματα θα αποτελέσουν πιλότο και για άλλες χώρες», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Να ζητήσω με όλη την ένταση που μπορώ, όταν θα λάβετε το επόμενο sms μην το αμελήσετε. Είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να σώσει ζωές», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

