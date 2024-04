Life

Γιάννης Καλλιάνος: Αυτοί είναι οι 23 λόγοι για τους οποίους φταίνε για τον θάνατο του πατέρα μου

Ο Γίαννης Καλλιάνος αναφέρει σε νέα ανάρτησή του 23 λόγους, για τους οποίους είναι υπεύθυνο το νοσοκομείο, για τον θάνατο του πατέρα του.

Με νέα του ανάρτηση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος απευθύνεται στη Διοίκηση του Νοσοκομείου «Αττικόν», το Διοικητικό Συμβούλιο της Επαγγελματικής Ένωσης Αγγειοχειρουργών Ελλάδος (ΕΕΑΕ), την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, που, όπως λέει «έσπευσαν να υποστηρίξουν τον καθηγητή που παρακολουθούσε τον πατέρα του» και απαριθμεί 23 λόγους για τους οποίους ζητά απόδοση ευθυνών.

Συγκεκριμένα ο κ.Καλλιάνος γράφει στην ανάρτησή του:

23 λόγοι. Θα ακολουθήσουν δεκάδες άλλοι.

Οι ακόλουθοι:

1. Διοίκηση του Νοσοκομείου «Αττικόν»

2. Διοικητικό Συμβούλιο της Επαγγελματικής Ένωσης Αγγειοχειρουργών Ελλάδος (ΕΕΑΕ).

3. Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

4. Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

που έσπευσαν αμέσως (γιατί άραγε;) να υποστηρίξουν τον υπεύθυνο Καθηγητή, που “παρακολουθούσε” τον πατέρα μου, χωρίς κανείς από όλους αυτούς βέβαια να βρεθεί ούτε ένα δευτερόλεπτο στο δωμάτιο που νοσηλευόταν ο πατέρας μου,

Να γνωρίζουν ότι :

(α) Ακρωτηρίασαν το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του πατέρα μου, ενός ανθρώπου που ανά πάσα στιγμή κινδύνευε η ζωή του, σε μια απλή κλίνη, τραβόντας απλά μια κουρτίνα, δίπλα σε έναν άλλον νοσηλευόμενο και όχι στο χειρουργείο, που θα ήταν πλήρως αποστειρωμένο το περιβάλλον. Ακρωτηριασμός γάγγραινας σε απλή κλίνη μέσα; Είμαστε σε πόλεμο;

(β) Δεν ζητήθηκε από τον πατέρα μου, που είχε πλήρη διαύγεια, να υπογράψει τη συγκατάθεση του για να γίνει ένα χειρουργείο μέσα σε μια απλή κλίνη, σε έναν δηλαδή βαρέως πάσχοντα άνθρωπο που μπορεί να πάθαινε ανακοπή (ή κάποια άλλη επιπλοκή) ανα πάσα στιγμή λόγω του ακρωτηριασμού. Ζητήθηκε μήπως η συγκατάθεση κάποιου άλλου συγγενικού του προσώπου; Όχι.

(γ) Η αναλυτική και δημόσια ανακοίνωση της Διοίκησης με τα νοσήματα του πατέρα μου, ενώ υπάρχει αυστηρός νόμος για το ιατρικό απόρρητο, αποτελεί κακούργημα.

(δ) Χειρουργεία σε τέτοιους ασθενείς δεν γίνονται σε απλές κλίνες με άλλους αρρώστους μέσα διότι υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων σε ένα τέτοιο μη αποστειρωμένο περιβάλλον.

(ε) Ο Καθηγητής μας έλεγε σε όλους τους τόνους, κάθε στιγμή, ότι ο πατέρας μου πάει εξαιρετικά και ότι σε λίγες μέρες θα βγεί από το νοσοκομείο. Υπάρχουν τα μηνύματα.

(στ) Ο Καθηγητής, μέχρι τελευταία στιγμή που “έφευγε” ο πατέρας μου, ουδέποτε μας είπε ότι ανησυχεί για την υγεία του και αρνιόταν πεισματικά να τον μεταφέρει σε μια μονάδα ΜΑΦ (έστω και άλλου νοσοκομείου) ή να τον βάλει στην πλατφόρμα για να πάει σε ΜΕΘ χωρίς όμως να διασωληνωθεί.

(ζ) Περνούσαν 1ετεις και 2ετεις φοιτητές Ιατρικής να δουν αν ο κορεσμός του πατέρα μου είναι καλός ή στην καλύτερη περίπτωση κάποιος ειδικευόμενος και σπάνια επιμελητές διαφόρων ειδικοτήτων που έπρεπε να είναι ανα τακτά χρονικά διαστήματα ενήμεροι λόγω των αποκορεσμών που έκανε αλλά και των δεκάδων άλλων προβλημάτων που είχε.

(η) Ο Καθηγητής έχει γνώσεις Αγγειοχειρουργικής και δεν έχει γνώσεις Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή κάποιας άλλης ειδικότητας ώστε να μας λέει συνεχώς ότι «πάμε άριστα» ένω ο πατέρας μου κάθε μέρα δεν μπορούσε να πάρει ανάσα.

(θ) Ο πατέρας μου έπασχε από πνευμονική ίνωση εδώ και χρόνια και αμφισβήτησαν ακόμα και αυτό.

(ι) Υπήρχε ο χρόνος, αν για 7 ολόκληρες ημέρες που γονυπετείς παρακαλούσαμε τον Καθηγητή να αυξηθούν οι πιθανότητες να ζήσει ο πατέρας μου, αν ο πατέρας μου δεν ήταν σε μια απλή κλίνη της Αγγειοχειρουργικής με μάσκα και αντιβίωση αλλά σε μια μονάδα αυξημένης φροντίδας για να του ελέγχουν όλα τα όργανα ταυτόχρονα.

(κ) Στον Υπουργό Υγείας (που πρός τιμή του ήθελε να ενημερωθεί πλήρως) διαμήνυαν από τη Διοίκηση σε όλους τους τόνους ότι ο πατέρας μου πάει καλά και ότι έχει πολύ καλές εξετάσεις.

(λ) Έχω αμέτρητα και καταγεγραμμένα ασφαλώς μηνύματα SMS και φωνητικά που παρακαλάω Διοίκηση και Καθηγητή να πάει ο πατέρας μου σε ΜΑΦ η ΜΕΘ χωρίς όμως να διασωληνωθεί διότι δεν θα το αντέξει, και μου λέγανε ότι το πρωτόκολλο δεν το επιτρέπει να πάει κάποιος σε ΜΕΘ χωρίς διασωλήνωση. Άρα έπρεπε να πεθάνει πρώτα κάποιος για να πάει σε ΜΕΘ. Και ο πατέρας μου που δεν επιτρεπόταν να διασωληνωθεί, έπρεπε απλά να πεθάνει.

(μ) Έκαναν ακτινογραφία θώρακος στον πατέρα μου και δεν πρόσεξαν τη “σκιά” στον πνεύμονα που υποδήλωνε κάποιας μορφής λοίμωξη την οποία είδε ο αδελφός μου ενώ μετά συμφώνησαν και αναγκάστηκαν να του δώσουν και δεύτερη αντιβίωση ;

(ν) Πήγαινε ο αδελφός μου και έβαζε χαρτοταινίες στη μάσκα του πατέρα μου για να κλείσει τις τρύπες ώστε να παίρνει λίγο ακόμα περισσότερο οξυγόνο διότι του έπεφτε συνεχώς ο κορεσμός.

(ξ) Ο αδελφός μου, ένας επιστήμονας καρδιολόγος – αρρυθμιολόγος με διεθνή καριέρα, 8 Μεταπτυχιακά, Διδακτορικό και εξειδίκευση 4 χρόνια στη Γαλλία που σώζει κάθε μέρα ανθρώπους, εξηγεί κατά γράμμα και κατά σειρά με Ιατρικά επιχειρήματα τι θα έπρεπε να γίνει και τι δεν έγινε σωστά.

(ο) Ο Διευθυντής της ΜΕΘ του Αττικού Νοσοκομείου δεν ήταν ενήμερος για τίποτα από όλα αυτά που συνέβαιναν όλες αυτές τις ημέρες.

(π) Μόλις ο πατέρας μου έπαθε ανακοπή και στην ουσία “έσβησε”, τότε αμέσως βρέθηκε ΜΕΘ και διασωληνώθηκε για το “Θεαθήναι” ακολουθώντας οι Ιατροί το “πρωτόκολλο” που λέει ότι για να πας στη ΜΕΘ πρέπει πρώτα να διασωληνωθείς, ενώ Διευθυντές άλλων ΜΕΘ φωνάζουν για το αντίθετο, ότι δηλαδή μπορείς να πας σε ΜΕΘ χωρίς να διασωληνωθείς.

(ρ) Ο κ. Νίκος Καπραβέλος, Συντονιστής Διευθυντής στη Β’ ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Live News σχετικά με τον θάνατο του πατέρα μου και είπε κατά λέξη : «Δεν έγιναν σωστά πράγματα. Αυτός ο ασθενής ήθελε αυξημένη φροντίδα. Είναι λάθος η διασωλήνωση του ασθενούς σε αυτή την ηλικία αλλά έχουμε μέσα που μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Χάνονται άδικα ασθενείς. Από την πρώτη στιγμή, εάν ήμουν εγώ ο γιατρός, θα πήγαινε σε ΜΑΦ, χωρίς διασωλήνωση. Η ΜΕΘ έχει τριπλό έργο στην Ελλάδα, άρα είναι λάθος ιατρικό να αφήσεις έναν ασθενή που χρειάζεται αυξημένη φροντίδα, σε απλό θάλαμο. Ένας ασθενής με υποκείμενα νοσήματα, μέσα σε 2-3 μέρες θα πέσει σε μία επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή του ενώ άμα είχε μπει θα είχε αποτραπεί»

(σ) Εμείς δεν ζητήσαμε ΠΟΤΕ διασωλήνωση του πατέρα μου γιατί ξέραμε ότι δεν θα τα καταφέρει εαν θα έμπαινε εκεί. Ζητήσαμε ΜΑΦ ή ΜΕΘ χωρίς διασωλήνωση.

(τ) Το επιχείρημα του νοσοκομείου «Αττικόν» ότι επειδή ο πατέρας μου ήταν πατέρας Βουλευτή, αν έμπαινε σε ΜΕΘ χωρίς διασωλήνωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ειδική μεταχείριση , είναι γελοίο. Γι’ αυτό και δεν τον έβαλαν δηλαδή; Άρα εαν εγώ δεν ήμουν Βουλευτής, τότε ο πατέρας μου θα έμπαινε σε ΜΕΘ χωρίς διασωλήνωση και μπορεί τώρα να ζούσε γιατί θα είχε αντιμετωπιστεί καλύτερα;

(υ) Δεν υπάρχει καμία γραπτή οδηγία που να λέει ότι στη ΜΕΘ μπαίνουν αυστηρά διασωληνωμένοι ασθενείς. Καμία τέτοια οδηγία και ειδικά τώρα που υπάρχουν πολλές ΜΕΘ κενές ύστερα από τις δεκάδες νέες που δημιουργήθηκαν.

(φ) Ο πατέρας μου μπήκε με σήψη από το Ασκληπιείο Βούλας στο «Αττικόν» αλλά οι Ιατροί δεν έδωσαν κάποια ιδιαίτερη σημασία και έλεγαν ότι είναι μια χαρά οι εξετάσεις του. Μια χαρά οι εξετάσεις του με ανεβασμένους δείκτες σήψης που θα έπρεπε να είχε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση;

(χ) Υπέρηχο καρδιάς ζήτησε να κάνει στον πατέρα μου ο αδελφός μου και απλά ένας ειδικευόμενος του έφερε τη συσκευή στην κλίνη του μέσα. Εκεί φάνηκε και η ταχυμυοπάθεια του πατέρα μου την οποίαν κάνεις μέχρι ώρας δεν είχε δει και που ήταν ακόμα ένας λόγος ότι κατέρρεε σταδιακά. Οι εξετάσεις του όμως ήταν «άριστες» για τους Ιατρούς και την Διοίκηση του «Αττικόν».

Θα ακολουθήσουν και άλλοι λόγοι για την τιμή του πατέρα μου αλλά και για την τιμή όλων όσοι έφυγαν πρόωρα μέσα σε νοσοκομεία.

