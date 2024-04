Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε

Εκτός διεκδίκησης του τίτλου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, καθώς ηττήθηκε από την Τενερίφη.

Το Περιστέρι πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις για την πρόκριση του στον τελικό του Basketball Champions League, αλλά είδε την Τενερίφη να παίρνει το «εισιτήριο» από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε με 97-93 από τους Ισπανούς στον πρώτο ημιτελικό του φάιναλ φορ του Βελιγραδίου, με τους νικητές να διεκδικούν την Κυριακή (28/4), απέναντι στη νικήτρια του «εμφυλίου» Μούρθια-Μάλαγα τον τρίτο τίτλο τους στη διοργάνωση (2017, 2022 οι προηγούμενοι) και να μετατρέπουν τον τελικό σε... ισπανική υπόθεση. Η ελληνική ομάδα θα παλέψει την ίδια ημέρα απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού για την τρίτη θέση.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-42, 66-60, 97-93

