Η γηραιότερη ασθενής στην Ελλάδα υποβλήθηκε σε καρδιολογική επέμβαση

Ποια είναι η ηλικία της γυναίκας που υποβλήθηκε σε καρδιολογική επέμβαση. Τι αναφέρει το νοσοκομείο που την πραγματοποίησε.

Ως η γηραιότερη ασθενής στη χώρα μας -και μία από τις ελάχιστες αιωνόβιες παγκοσμίως- που υποβλήθηκε σε καρδιολογική επέμβαση, καταγράφεται πλέον η Άννα Λαζαρίδου από την Κυψέλη, η οποία έχει συμπληρώσει τα 100 χρόνια της.

Η αιωνόβια ασθενής, η οποία έπασχε από σοβαρή ασβεστοποιό στένωση της αορτικής βαλβίδας, υποβλήθηκε στη μέθοδο TAVI από τη Β' Καρδιολογική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν με επικεφαλής τον καθηγητή Σάββα Τουμανίδη και τον επεμβατικό καρδιολόγο Βάιο Τζίφο, με εξαιρετικά αποτελέσματα, και πλέον έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Λίγα χρόνια πριν, η περίπτωσή της θα εθεωρείτο ανεγχείρητη, καθώς το υψηλό χειρουργικό ρίσκο και οι συνακόλουθες επιπλοκές θα καθιστούσαν μια χειρουργική επέμβαση απαγορευτική.

«Η μέθοδος TAVI που έχει πλέον καθιερωθεί παγκοσμίως ως κύρια και ενδεδειγμένη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς άνω των 75 ετών ή υψηλού χειρουργικού κινδύνου, βασίζεται στη διαδερμική αντικατάσταση της στενωμένης αορτικής βαλβίδας χωρίς χειρουργική επέμβαση. Η διαδικασία προσομοιάζει σε εκείνη της στεφανιογραφίας, διαρκεί περίπου μία ώρα, έχει διάρκεια νοσηλείας 2-4 ημέρες και οδηγεί άμεσα σε βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς.

Πραγματοποιείται χωρίς διάνοιξη θώρακα, χωρίς προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς και χωρίς γενική αναισθησία. Αν δεν αντικατασταθεί έγκαιρα η στενωμένη αορτική βαλβίδα, η ποιότητα ζωής θα αλλάξει δραματικά και το προσδόκιμο επιβίωσης θα μειωθεί σημαντικά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου.

«Η κυρία Λαζαρίδου, παρά τα 100 χρόνια της, είναι ανεξάρτητη, ζει μόνη της και έχει επιστρέψει στους καθημερινούς της ρυθμούς. Η ίδια συγκατατέθηκε στη δημοσιοποίηση της επέμβασης γιατί θέλει να συνεχίσει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Αποτελεί πρότυπο για όλους μας, καθώς στέλνει το μήνυμα πως η ζωή έχει αξία και οφείλουμε να την προασπίζουμε με κάθε μέσο, πέρα από ηλικιακούς φραγμούς. Εμείς από την πλευρά μας την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί αποτελεί όχι απλώς παράδειγμα, αλλά και πηγή έμπνευσης», τονίζει ο Βάιος Τζίφος.

Επισημαίνεται ότι το Ερρίκος Ντυνάν, ως πιστοποιημένο κέντρο από το υπουργείο Υγείας στη μέθοδο TAVI, με πολλές επεμβάσεις ετησίως, εξοπλισμό τελευταίας γενιάς και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, πρωτοστατεί στην εφαρμογή της καινοτόμου επεμβατικής διαδικασίας.

