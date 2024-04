Πολιτική

Κασσελάκης: “Πυρά” στην κυβέρνηση από Χίο και Σάμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά την επίσκεψή του στο πλαίσιο περιοδεία στη Χίο και στη Σάμο.

-

Στη Χίο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής 26/4 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της πολυήμερης περιοδείας του στα νησιά του Αιγαίου.

Ο Στ. Κασσελάκης έτυχε θερμής υποδοχής κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Χίου, ενώ αμέσως μετέβη στο Ομήρειο Πολιτιστικό Κέντρο για να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό στην πανελλαδική συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που λαμβάνει χώρα σήμερα στο νησί.

Το πρόγραμμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιλαμβάνει ακόμα επίσκεψη στη Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και κατόπιν συνάντηση στο δημαρχείο με τον δήμαρχο Χίου, Γιάννη Μαλαφή.

Ο Στ. Κασσελάκης αναμένεται να αναχωρήσει το πρωί του Σαββάτου από τη Χίο, με κατεύθυνση τα Ψαρά και τη Μυτιλήνη.

Σε δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ, μετά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο των Επιμελητηρίων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισήμανε:

«Συγνώμη για την καθυστέρηση, οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν ό,τι σχέδιο έχει κανείς εδώ πέρα στα νησιά, έτσι κι εμείς καθυστερήσαμε. Μέσα σε έξι μέρες όλο το πρόγραμμά μας έχει αλλάξει εξαιτίας του καιρού, του αποκλεισμού που προκύπτει, είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα της νησιωτικότητας το πώς αυτά τα νησιά μπορούν να επικοινωνήσουν το ένα με το άλλο, με την υπόλοιπη Ελλάδα και οι πολίτες να αισθανθούν ισότιμοι με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. θα αναφερθώ στα τεράστια ζητήματα που υπάρχουν στο θέμα της Υγείας, και δη της Υγείας στα νησιά. Οι ελλείψεις, όπου έχουμε πάει, είναι τεράστιες, μιλάμε για σχεδόν 50% υποστελέχωση, με οργανογράμματα τα οποία αντιστοιχούν σε πολύ μικρότερους πληθυσμούς, ειδικά εάν συμπεριλάβεις τους επισκέπτες το καλοκαίρι. Υπάρχουν λύσεις, όπως ανέφερα πάνω, είμαστε εδώ πέρα να στηρίξουμε τη Χίο, να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με ένα φορολογικό πλαίσιο το οποίο θα δίνει μια ανάσα στις μικρές επιχειρήσεις, μειώνοντας το φόρο στο 17%, καταργώντας την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος. Θέλουμε ανοιχτές αγορές αλλά να είναι ρυθμισμένες, ένα κοινωνικό κράτος με πραγματικά αποδοτική δημόσια υγεία, για τα παιδιά μας, τις μαμάδες μας, τους μπαμπάδες, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας. Και θέλουμε κι ένα κράτος δικαίου στο οποίο ο Έλληνας πολίτης να μπορεί να αισθανθεί ότι το τελευταίο του αποκούμπι είναι όντως η δικαιοσύνη».

Ο Στ. Κασσελάκης επισήμανε ακόμα: «Πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες τις τοπικές κοινωνίες σε όλα αυτά τα νησιά, τους εθελοντές, που μας βοήθησαν να συναντήσουμε τις κοινωνίες, μας μετέφεραν, μας φίλεψαν, μας φιλοξένησαν. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για την υποδοχή».

Απαντώντας, δε, σε ερώτηση δημοσιογράφου που ανέφερε ότι «είναι γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν βρίσκονται στα καλύτερά τους ενόψει ευρωεκλογών. Από πού αντλείτε την περισσή αισιοδοξία ότι μπορεί και να είσαστε πρώτο κόμμα; Δηλαδή, λίγο πολύ λέτε νικάμε…», ο Στ. Κασσελάκης τόνισε:

«Από τον κόσμο. Βλέπω ένα ρεύμα, βλέπω κόσμο ο οποίος ξέρει ότι υπήρξαν ψέματα στις προεκλογικές δεσμεύσεις, όπως μειώσεις φόρων και τώρα τεκμαρτό εισόδημα, το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο τώρα ξαφνικά, προεκλογικά, πληρώνεται, με τρία χρόνια καθυστέρησης. Ψέματα όσον αφορά το οικονομικό θαύμα το οποίο θα υπήρχε, και ξαφνικά είμαστε σε αγοραστική δύναμη Βουλγαρίας, με τεράστιους φόρους, με ακρίβεια που έχει ανεξέλεγκτο κόστος ρεύματος, ξέρετε εσείς που είστε στα νησιά καλά. Βλέπω λοιπόν μια μεγάλη αναστροφή στην κοινωνία. Κι αυτό που έχει πραγματικά πληγώσει όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες, είναι αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα στα Τέμπη, που τώρα καταλαβαίνουμε, από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και την παραμονή της υποψηφίου της από τον κ. Μητσοτάκη, ότι τελικά κι εσείς οι νησιώτες ευθύνεστε για το έγκλημα, κι εσείς σκοτώσατε τα παιδιά αυτά, αυτό είπε η Νέα Δημοκρατία κι ο κ. Μητσοτάκης με την υποψηφιότητα αυτή. Κι εσείς σκοτώσατε τα 57 παιδιά, το ξέρατε αυτό;.. Εάν όχι, αυτό σας λέει η Νέα Δημοκρατία. Κι είναι ντροπή και αίσχος. Να πάει ο υπουργός του στη δικαιοσύνη. Δύο χρόνια προειδοποιούσανε. Επιτέλους αυτό το καθεστώς ατιμωρησίας στη χώρα μας να τελειώνει. Για το καλό όλων μας. Να είστε καλά».

Αμέσως μετά, ο Ευ. Αποστολάκης, τομεάρχης Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισήμανε: «Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να πούμε δυο πράγματα για το ταξίδι μας. Όπως είπε ο πρόεδρος, τη δυσκολία τη ζήσαμε και γι΄ αυτό επιλέξαμε και αυτόν τον τρόπο, να μπούμε όσο το δυνατόν περισσότερο στα θέματα που υπάρχουν στα νησιά. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, και στα πιο πολλά νησιά είναι και κοινά. Άλλα προβλήματα έχουν τα μικρά νησιά, άλλα προβλήματα έχουν τα μεγάλα. Ωστόσο, είναι σε καλό δρόμο το γεγονός ότι προβληματιζόμαστε, ότι τα έχουμε εντοπίσει και ότι έχουμε προτάσεις έτοιμες και τις επεξεργαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Το τελευταίο που θέλουμε να σας πούμε, και το ανέφερε και ο πρόεδρος προηγουμένως στην ομιλία του, είναι για τα θέματα της Υγείας, που είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, που έχουν σχέση με το αν θα μείνει ή δεν θα μείνει ο κόσμος ή αν θα συνεχίσει να ζει στα νησιά. Είναι μια τροπολογία που έχουμε καταθέσει κάποιες προτάσεις πολύ σοβαρές που θα λύναν προβλήματα. Δεν έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση. Και για να σας ενημερώσουμε, οι προτάσεις ήταν επιπλέον χρήματα στους γιατρούς που θα είναι στα νησιά, γύρω στα χίλια ευρώ, μια πολύ καλύτερη ανταπόκριση στα θέματα της επιστημονικής τους εκπαίδευσης, ψηφιακή δυνατότητα να μπορούν να συμμετέχουν σε συνέδρια κ.λπ., μετά από κάποια χρόνια να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα δάνειο στεγαστικό ή μια ενίσχυση για να μπορέσουν να πάρουν μια κατοικία, και επιπρόσθετα να τους δοθούν τέτοιες δυνατότητες όπως στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λέσχες και τις στεγαστικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα νησιά συνεχίζουν να υπάρχουν, συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με βάση τις τεράστιες προσπάθειες, τις ηρωικές προσπάθειες και των κατοίκων των νησιών, αλλά και των εκπροσώπων τους οι οποίοι προσπαθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους νησιώτες».

Η επίσκεψη στη Σάμο

Προηγούμενος σταθμός της περιοδείας του Στέφανου Κασσελάκη ήταν η Σάμος και συγκεκριμένα το λιμάνι του Καρλόβασου, όπου επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Δημαρχείο της πόλης, όπου είχε συναντήσεις με τον δήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον αναπληρωτή αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου σε θέματα τουρισμού, τον πρώην δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, καθώς και τους προέδρους του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών (Ε.Ν.Ι.Σ.).

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα της υγείας, με έμφαση στην υποστελέχωση και την έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα ακόμη και για απλά περιστατικά οι ασθενείς να αναγκάζονται να μεταβούν στην Αθήνα.

Στη συζήτηση τέθηκε και το χρονίζον θέμα των σεισμόπληκτων του νησιού, καθώς, όπως αναφέρουν και τοπικά ΜΜΕ, 3,5 χρόνια μετά τον σεισμό υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ζουν σε κοντέινερ, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι των φακέλων τους από τη ΔΑΕΦΚ και δεν έχουν καταβληθεί τα προβλεπόμενα ενοίκια στους σεισμοπλήκτους.

Στη σύσκεψη οι τοπικοί φορείς τόνισαν ακόμα την ανάγκη να δοθούν κίνητρα ώστε οι νέοι και οι επιστήμονες να παραμείνουν στο νησί, επισημάνθηκε η ανάγκη μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για τους επαγγελματίες, η ανάγκη ενίσχυσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η υψηλή τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Καλλιάνος: Αυτοί είναι οι 23 λόγοι για τους οποίους φταίνε για τον θάνατο του πατέρα μου

Δολοφονία Λυγγερίδη: ο νέος γύρος των ερευνών και οι καταθέσεις (βίντεο)

Ολυμπιακή φλόγα: Ο ΑΝΤ1 στο γαλλικό πλοίο “Μπελέμ” που θα την μεταφέρει (βίντεο)