Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: ήττα στο “game 2” για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακος, δεν κατάφερε να πάρει τη νικη κόντρα στη Μπαρτσελόνα στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 77-69 από την ανώτερη από αυτόν απόψε (26/4) Μπαρτσελόνα, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», και με τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague πλέον στο 1-1, θα περιμένει τους παίκτες του Ρότζερ Γκριμάου, για δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ, την Μεγάλη Τρίτη (30/4, 21:30) και την Μεγάλη Πέμπτη (2/5, 19:45), όταν... θα έχει την ευκαιρία μέσα στη δική του έδρα και μπροστά στο φίλαθλο κοινό του να πάρει δύο νίκες, ώστε να «σφραγίσει» εκείνος το «εισιτήριο» για το φάιναλ φορ του Βερολίνου (24-26/5).

Αν και αμυντικά, δεν τα πήγε άσχημα κρατώντας τους Καταλανούς στους 77 πόντους, οι 69 που πέτυχαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν ήταν αρκετοί για να κάνει το 2-0 ο Ολυμπιακός, μετά το “ break” του την περασμένη Τετάρτη (24/4) με 75-77. Η ομάδα του Πειραιά «πλήρωσε» επίσης τα 19 λάθη της (!) έναντι 10 των γηπεδούχων, ενώ δεν έβγαλε την ενέργεια που απαιτείτο για να πει «όχι» για δεύτερη φορά στους αποφασισμένους Καταλανούς, αφού αν έχαναν θα ήταν με την... πλάτη στον τοίχο.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επιστρέφουν κάθε φορά που η Μπαρτσελόνα οικοδομούσε διψήφια διαφορά, προσπέρασαν με 54-55 και 56-57 στην 3η περίοδο, ακολουθούσαν από απόσταση δύο πόντων (63-61) στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου, αλλά ένα τρίποντο του Τζαμπάρι Πάρκερ και δίποντο του Γιοκουμπάιτις έφεραν τους «μπλαουγκράνα» στο +7 (68-61). Ο Πίτερς έκανε ό,τι μπορούσε στο τέλος για ν’ αποτρέψει μια πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό, για να «γκρεμίσουν» τα... όνειρα των Πειραιωτών για το 2-0, δύο διαδοχικά τρίποντα από Αμπρίνες και Πάρκερ.

Η φροντ λάιν της Μπαρτσελόνα αποδείχτηκε «κλειδί» στη νίκη των Ισπανών, με τον Τζαμπάρι Πάρκερ να σημειώνει 24 πόντους με 4/7 τρίποντα, τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ 11 πόντους και τον Γιαν Βέσελι 10 πόντους (και 7 ριμπάουντ).

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός πήρε 20 πόντους από τον Άλεκ Πίτερς, από 10 πόντους σημείωσαν οι Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και Σακίελ ΜακΚίσικ, 7 πόντους και 7 ασίστ είχε ο Τόμας Ουόκαπ, ενώ από 6 πόντους πέτυχαν οι Πετρούσεβ και Μόουζες Ράιτ. Ο Κέινααν που μαζί με τον Φιλίπ Πετρούσεβ ήταν οι ηγέτες στη νίκη στο Game 1, είχε 2 πόντους με 0/4 τρίποντα στα 17:48΄΄ που αγωνίστηκε. Ο Μιλουτίνοβ αγωνίστηκε 7:50΄΄ και είχε συνεισφορά 3 ριμπάουντ. Εκτός για δεύτερο διαδοχικό ματς λόγω ίωσης έμεινε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή στη Βαρκελώνη.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 43-37, 60-57, 77-69

Η Μπαρτσελόνα -με πέντε σερί πόντους του Λαπροβίτολα και δύο του Βέσελι- προηγήθηκε με 7-2 την ώρα που οι Κέινααν και Ουόκαπ μετρούσαν από ένα άστοχο τρίποντο. Ο Πίτερς απάντησε με δύο σερί τρίποντα για να προσπεράσουν οι «ερυθρόλευκοι», 7-8. Προηγήθηκε και με 9-11 με τον Σίκμα (5 ριμπάουντ στο 1ο δεκάλεπτο), αλλά αυτή ήταν η τελευταία φορά που είχε πρωτοπορία η ομάδα του Πειραιά στην 1η περίοδο. Τζαμπάρι Πάρκερ και Ουίλι Ερνανγκόμεθ κυριάρχησαν στη ρακέτα για το επιμέρους σκορ 14-1 των «μπλαουγκράνα» που είχε αποτέλεσμα το -11 για τον Ολυμπιακό (23-12). Και με τον Τζαμπάρι να σημειώνει το τελευταίο καλάθι της 1ης περιόδου και να φτάνει τους 11 πόντους με 4/5 δίποντα, η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με +13 (27-14) στο 10ο λεπτό. Από πλευράς Πειραιωτών, 10 πόντους με 2/2 τρίποντα μετρούσε ο Άλεκ Πίτερς, ενώ στο μηδέν είχαν μείνει οι Ουόκαπ (με 0/5 τρίποντα) και Κέινααν (με 0/4 τρίποντα). Η Μπαρτσελόνα είχε 2/2 τρίποντα και ο Ολυμπιακός 2/12 τρίποντα. Οι παίκτες του Ρότζερ Γκριμάου είχαν 10/16 δίποντα και ο Ολυμπιακός... 4/5 δίποντα.

Η ομάδα του Πειραιά κυνηγούσε στο σκορ στη 2η περίοδο. Μπορεί ο Σακίελ ΜακΚίσικ να πέτυχε 10 πόντους μέχρι το ημίχρονο, αλλά οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν κακές επιλογές, λάθη και άφηναν την Μπαρτσελόνα να βάζει εύκολα την μπάλα στο διχτάκι. Το 30-20 από τρίποντο του Σατοράνσκι μετετράπη σε 34-30, χάρη στον επιθετικό «οίστρο» του ΜακΚίσικ και την προσφορά του Μόουζες Ράιτ σε ριμπάουντ, κλεψίματα και πόντους, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν ολοκλήρωσαν την επιστροφή τους εξαιτίας δικής τους ολιγωρίας. Οι Κάλινιτς και Βέσελι «υπέγραψαν» σερί 7-0 της Μπαρτσελόνα που ξέφυγε και πάλι με +11 (41-30). Το τρίποντο του Ουόκαπ που ακολούθησε ήταν αυτό που χρειαζόταν η ομάδα του Πειραιά (41-33), με τον Ράιτ να μειώνει ακόμη περισσότερο (41-35) παίρνοντας το επιθετικό ριμπάουντ, μετά από άστοχο -αυτή τη φορά- τρίποντο του Ουόκαπ. Ακολούθησε άστοχη βολή του Λαπροβίτολα, μετά από τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Κέινααν, αλλά και άστοχο τρίποντο του Πετρούσεβ, για το 43-35 από τον Βέσελι. Ο Πετρούσεβ διαμόρφωσε το 43-37 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους, αφού ο ΜακΚίσικ έχασε δύο βολές.



Μία ακόμη φορά, η Μπαρτσελόνα προσπέρασε με +11 πόντους (48-37) από δίποντο του Σατοράνσκι (μετά από φάουλ του Σίκμα) και τρίποντο του Τζαμπάρι Πάρκερ. Μία ακόμη φορά, όμως ο Ολυμπιακός απέδειξε πως ήθελε να κάνει το 2-0 μέσα στη Βαρκελώνη. Απάντησε με επιμέρους σκορ 6-18 (!) για να προσπεράσει με 54-55! Με τους παίκτες του Γκριμάου να παίζουν... επιθετική άμυνα, αυτοί του Μπαρτζώκα αποδείχτηκαν πολύ σκληροί για να πεθάνουν. Ο Σίκμα έπαιρνε ριμπάουντ, έβαλε και τρίποντο (!) και μαζί με πόντους από Κέινααν, Πίτερς και Ουόκαπ ροκάνισαν τη διαφορά. Ο Μιλουτίνοβ πάτησε για πρώτη φορά (στη θέση του Μουσταφά Φαλ) 3:43’’ πριν τη λήξη της 3ης περιόδου και με τη συνεισφορά του στη ρακέτα και 5 σερί πόντους του Ουίλιαμς-Γκος οι Πειραιώτες πήραν το προβάδισμα. Ο Ερνανγκόμεθ, όμως έκανε μεγάλο παιχνίδι (56-55). Ο Ουόκαπ έφερε και πάλι μπροστά τον Ολυμπιακό (56-57), για να διαμορφώσουν το 60-57 οι Γιοκουμπάιτις και Ερνανγκόμεθ, με τον Ουίλιαμς-Γκος ν’ αστοχεί σε λέι απ και να χάνει την ευκαιρία να μειώσει στον πόντο ο Ολυμπιακός, με την ολοκλήρωση του 3ου δεκαλέπτου.

Στον πόντο θα μείωνε ο Πετρούσεβ με την έναρξη της 4ης περιόδου (60-59) κι ενώ λίγο πριν ευστοχήσει ο Σέρβος ο Ουίλιαμς-Γκος τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία του ως προς δικό του φάουλ που υπέδειξαν οι διαιτητές στον Ερνανγκόμεθ. Ο Αμπρίνες, ευστόχησε σε τρεις (63-59), με τον MVP του πρώτου αγώνα, Φιλίπ Πετρούσεβ, να παραμένει «καυτός» (63-61). Ένα τρίποντο του Τζαμπάρι Πάρκερ και δίποντο του Γιοκουμπάιτις έφεραν την Μπαρτσελόνα στο +7 (68-61). Ο Φαλ επέστρεψε στο παρκέ (στη θέση του Μιλουτίνοβ). Κι ενώ ο Πίτερς ήταν εύστοχος (68-63), η «ερυθρόλευκη» άμυνα δέχτηκε δύο διαδοχικά τρίποντα, από Αμπρίνες και Πάρκερ (ενδιάμεσα από αυτά είχε 1/2 βολές ο Φαλ). Το +10, 74-64, των Καταλανών, 3:59΄΄ πριν το τέλος έκαναν δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, για να ξεφύγει και με +12 η Μπαρτσελόνα, με κάρφωμα του Σατοράνσκι (76-64). Ο Πίτερς απάντησε με τρίποντο (76-67) και με δικό του δίποντο αμέσως μετά ο Ολυμπιακός μείωσε σε 76-69. Όμως, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας δέχτηκε τεχνική ποινή και ο Αμπρίνες ήταν εύστοχος στη βολή (77-69), 2:07΄΄ πριν το τέλος.

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Πατέρνικο (Ιταλία), Νίκολιτς (Σερβία)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ρότζερ Γκριμάου): Ντα Σίλβα, Βέσελι 10, Ρούμπιο, Κάλινιτς 5 (1), Σατοράνσκι 7 (1), Ερνανγκόμεθ 11, Λαπροβίτολα 5 (1), Αμπρίνες 9 (2), Πάρκερ 24 (4), Γιοκουμπάιτις 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Ουίλιαμς-Γκος 10 (2), Ράιτ 6, Κέινααν 2, Λαρεντζάκης, Φαλ 3, Πίτερς 20 (3), Πετρούσεβ 6, Μιλουτίνοβ, Σίκμα 5 (1), ΜακΚίσικ 10 (1)

