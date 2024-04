Αθλητικά

ΝΒΑ – Μπακς: Νέα ήττα για τα “ελάφια”

Οι Μπακς παρατάχθηκαν και πάλι χωρίς τον τραυματία, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά από ένα συναρπαστικό ματς που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ της παράτασης, οι Ιντιάνα Πέισερς νίκησαν με 121-118 τους Μιλγουόκι Μπακς και προηγούνται με 2-1 στις νίκες, στην σειρά των playoffs του NBA.

Τα «ελάφια» που παρατάχθηκαν και πάλι χωρίς τον τραυματία, Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατάφεραν να ανατρέψουν την σε βάρος τους διαφορά των 17 πόντων από την πρώτη περίοδο και διεκδίκησαν την νίκη μέχρι το τέλος.

Κορυφαίος για τους Μπακς ήταν ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 42 πόντους και 10 ριμπάουντ και ήταν αυτός που έστειλε το ματς στην παράταση. Ομως ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ήταν ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον. Ο άσος των Πέϊσερς, χάρισε την νίκη στην ομάδα του με καλάθι και βολή 1,5 δευτερόλεπτο πριν το τέλος της παράτασης, ενώ πέτυχε 18 πόντους, πήρε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 16 ασίστ.

Πολύ καλή απόδοση για την ομάδα του Μιλγουόκι, είχε ο Ντέϊμιαν Λίλαρντ με 28 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ από τους νικητές, κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Τέρνερ με 29 πόντους.

Τα 12λεπτα: 39-22, 67-55, 90-83, 111-111, 121-118 (παρ.)

