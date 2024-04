Life

“Peaky Blinders”: Πότε ξεκινάνε τα γυρίσματα της ταινίας

Πρωταγωνιστής και στην κινηματογραφική μεταφορά θα είναι ο Κίλιαν Μέρφι, στον ρόλο του Τόμας Σέλμπι.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ (Steven Knight) σε συνέντευξή του στο ΝΜΕ δήλωσε ότι η παραγωγή της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Peaky Blinders» με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) στον ρόλο του Thomas Shelby, είναι στα σκαριά και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο.

«Θα γίνει αυτόν τον Σεπτέμβριο. Τώρα επιμελούμαστε τις τελευταίες λεπτομέρειες και θα συνεχίσουμε μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν αρχίσουμε τα γυρίσματα. Έχουμε τακτοποιήσει τα πάντα, έχουμε όλες τις δεσμεύσεις που χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» δήλωσε ο σκηνοθέτης.

