Κόρινθος: Έφτιαξαν τον δρόμο και ξέχασαν… την κολώνα στη μέση

Οι κάτοικοι έχουν ζητήσει επανειλημμένα την απομάκρυνση της από τις αρμόδιες αρχές, αλλά…

Ανησυχία προκαλεί στους οδηγούς του Στενού Κορινθίας μια κολώνα που άφησαν οι εργολάβοι στην μέση του δρόμου, όταν πριν από δυο χρόνια προέβησαν στην διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση αυτού, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για ατυχήματα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι κάτοικοι της περιοχής υπέβαλαν αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για απομάκρυνση της κολώνας, με τους αρμόδιους να πραγματοποιούν αυτοψία και να μεταβιβάζουν το αίτημα για μεταφορά προς το Δήμο Σικυώνιων.

Όμως, μέχρι στιγμής, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για να μεταφερθεί.

