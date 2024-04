Πολιτική

Βελόπουλος: Ο Μητσοτάκης παγίδευσε τον Ιερώνυμο και τον εργαλειοποιεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το επεισόδιο στη Βουλή, ανάμεσα στον Φλώρο και τον Γραμμένο.

-

Για την Εκκλησία αλλά και για το επεισόδιο στη Βουλή ανάμεσα στον Βασίλη Γραμμένο και τον Κωνσταντίνο Φλώρο μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο κ. Βελόπουλος τόνισε στο OPEN ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παγίδευσε τον Αρχιεπίσκοπο και τον εργαλειοποιεί.

«Στη Βουλή, απλώς επανέλαβα αυτούσια τα λόγια του Αρχιεπισκόπου. Απλώς είπα ότι όποιος ψήφισε τον γάμο ομοφυλοφίλων, καλό θα είναι το Άγιο Πάσχα –για να μην διχάσουμε τους Έλληνες– να μην πάνε στην εκκλησία για ψηφοθηρικούς λόγους», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Σχετικά με το άγριο επεισόδιο στη Βουλή με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και τον ανεξάρτητο πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, ο κ Βελόπουλος υποστήριξε ότι «υπάρχει επίσημο βίντεο της Βουλής που αποδεικνύει ότι δεν υπήρξαν προκλήσεις από τον Γραμμένο προς τον Φλώρο».

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: Έφτιαξαν τον δρόμο και ξέχασαν… την κολώνα στη μέση

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον δεξαμενόπλοιων

Χαλκίδα: Πέταξαν σκύλο στα σκουπίδια και του έβαλαν φωτιά