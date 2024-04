Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός στην πρεμιέρα του Madrid Open

O Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 2-0 σετ και αποκλείστηκε από το Νο118 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίσθηκε «αγνώριστος» συγκριτικά με τις πρόσφατες εμφανίσεις του και αποκλείσθηκε με «το καλημέρα», από το διεθνές τουρνουά, που φιλοξενείται στην Μαδρίτη. «Δράστης» αυτής της έκπληξης, είναι ο Βραζιλιάνος, Τιάγκο Μοντέϊρο, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 118 της παγκόσμιας κατάταξης και πέτυχε μία από τις σημαντικότερες νίκες της καριέρας του, επικρατώντας του Τσιτσιπά με 6-4, 6-4.

Ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε «μουδιασμένα» στο ματς και δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του, γεγονός που αξιοποίησε ιδανικά ο αντίπαλος του. Ο Μοντέϊρο έκανε break στο τρίτο game και αφού προηγήθηκε με 3-1, κράτησε το σερβίς του χωρίς να δυσκολευθεί ιδιαίτερα και πήρε το πρώτο σετ με 6-4, μετά από μόλις 39 λεπτά αγώνα.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με την μόνη διαφορά, ότι ο Βραζιλιάνος «έσπασε» το σερβίς του Τσιτσιπά μόλις στο πρώτο game. Ακολούθως, κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του -παρ' ολίγον μάλιστα να κάνει και δεύτερο break στο πέμπτο και στο ένατο game- και να φθάσει στην νίκη μετά από 57 λεπτά αγώνα.

