Μαδρίτη - Σάκκαρη: Με “κεκτημένη ταχύτητα”, προκρίθηκε στις «16»

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε άνετα της Αμερικανίδας, Σλόαν Στέφενς και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Μαρία Σάκκαρη συνέχισε την εξαιρετική παρουσία της στο τουρνουά τένις, που διεξάγεται στην Μαδρίτη, καθώς επικράτησε άνετα της Αμερικανίδας, Σλόαν Στέφενς με 6-1, 6-3 και προκρίθηκε στις «16» της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ήταν «καταιγιστική» στο πρώτο σετ, καθώς με δύο διαδοχικά breaks στο 4ο και στο 6ο game, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της και πήρε το σετ με 6-1, έπειτα από μόλις 27 λεπτά αγώνα.

Κάτι αντίστοιχο, συνέβη και στην αρχή του δεύτερου σετ, με την Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, να «σπάει» το σερβίς της Στέφενς (Νο 33 στον κόσμο) μόλις στο πρώτο game. Ωστόσο, η Αμερικανίδα τενίστρια αντέδρασε άμεσα και μετά από μεγάλη «μάχη» πήρε πίσω το χαμένο σερβίς με break, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στην συνέχεια, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους και όπως διαφαινόταν, όποια θα «έσπαγε» το σερβίς της αντιπάλου, θα έπαιρνε το σετ και την νίκη.

Και αυτή που το κατάφερε ήταν η Σάκκαρη, η οποία με εντυπωσιακό τένις στο έβδομο και στο ένατο game, έκανε διαδοχικά breaks και αφού προηγήθηκε με 4-3, έφθασε στην κατάκτηση της νίκης με 6-3, μετά από 35 λεπτά αγώνα.

