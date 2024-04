Τοπικά Νέα

Κιλκίς: Έκρυβαν στα μπουφάν πλαστά έγγραφα (εικόνες)

Δύο άντρες συνελήφθησαν όταν επεδίωξαν να μπουν στη χώρα από το συνοριακό σταθμό της Δοϊράνης.

Πεντακόσια ενενήντα εννιά πλαστά κενά έγγραφα αδειών διαμονής, οδήγησης και ταυτοτήτων έφεραν στην κατοχή τους δύο αλλοδαποί άνδρες, που συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Κιλκίς για πλαστογραφία.

Οι συλληφθέντες επέβαιναν σε όχημα και επεδίωξαν να μπουν στη χώρα από το συνοριακό σταθμό της Δοϊράνης.

Σε έλεγχο που έγινε από αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου βρέθηκαν καλά κρυμμένα μέσα στη φόδρα του μπουφάν του ενός άνδρα συνολικά 440 κενά έγγραφα για να χρησιμοποιηθούν ως πλαστές ταυτότητες, άδειες διαμονής, κ.α. διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Στη συνέχεια, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα από αστυνομικούς του τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, βρέθηκαν καλά κρυμμένα στον χώρο αποσκευών του οχήματος ακόμα 159 κενά έγγραφα (ταυτότητες, άδειες οδήγησης κ.α.), διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Τα κατασχεμένα έγγραφα θα σταλούν στην υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδας για την περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

