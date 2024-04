Κόσμος

Επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσινγκτον: Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την αναβολή

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την αναβολή της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε στο CNN Turk την αναβολή της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον στις 9 Μαΐου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του τηλεοπτικού σταθμού στην Ουάσινγκτον, από τον Λευκό Οίκο υπήρξε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:

«Ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο σε αμοιβαία κατάλληλο χρόνο. Ωστόσο, δεν μπορέσαμε να προσαρμόσουμε τα προγράμματά μας. Δεν έχουμε να ανακοινώσουμε καμία επίσκεψη προς το παρόν».

