Θεσσαλονίκη: 42χρονος διέθετε αναβολικά χάπια και φιαλίδια από το κατάστημά του

Κάποια από τα σκευάσματα που χορηγούσε εχουν προκαλέσει μέχρι και θάνατο.

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη 42χρονος για διάθεση στην αγορά αναβολικών ουσιών και παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- περισσότερα από 3000 δισκία και -60- φιαλίδια, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα από τη χρήση των οποίων έχουν προκληθεί θάνατοι στο Ηνωμένο Βασίλειο

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός για κατοχή και διάθεση στην αγορά πλήθους επικίνδυνων αναβολικών ουσιών και παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, με σκοπό τη χρήση τους για συμμετοχή σε αγώνες σωματικής διάπλασης.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες, χθες, Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, σε έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, κατελήφθη ο 42χρονος να διατηρεί επιχείρηση, η οποία -μεταξύ άλλων- δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής, και να κατέχει πλήθος σκευασμάτων που περιείχαν δισκία αλλά και φιαλίδια με υγρό.

Στο πλαίσιο αυτό, οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, όπου και συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για παράνομα και επικίνδυνα σκευάσματα -στην πλειονότητα τους- με δραστικές ουσίες αναβολικών ουσιών.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, επαγγελματικό χώρο, όχημα αλλά και από την κατοχή του -μεταξύ άλλων- ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2.700- δισκία, διάφορων δραστικών ουσιών, που υπάγονται στη νομοθεσία για τα αναβολικά,

-187- δισκία συμπληρώματος διατροφής, το οποίο σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ. θεωρείται επικίνδυνο σκεύασμα καθώς έχουν σημειωθεί ακόμη και θάνατοι από την κατανάλωσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο (σχετικό δελτίο τύπου εδώ),

-120- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, χωρίς σχετική άδεια,

-60- φιαλίδια, διάφορων δραστικών ουσιών, που υπάγονται στη νομοθεσία για τα αναβολικά,

-4- συσκευασίες ενέσιμου διαλύματος, άνευ ταινίας γνησιότητας του Ε.Ο.Φ.,

-1.240- ευρώ και

-1- μαχαίρι και -1- κινητό.

Τα κατασχεμένα σκευάσματα θα αποσταλούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για εξέταση και φύλαξη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για παράβαση των νόμων περί αθλητισμού, επιβλαβών φαρμάκων και όπλων, οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

