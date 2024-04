Αθλητικά

Καρδίτσα - ΑΕΚ: Νίκη..γοήτρου για τους γηπεδούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Καρδίτσα επικράτησε της ΑΕΚ και την έστειλε...στα χαμηλότερα των play off.

-

Με τον καλύτερο τρόπο και εξασφαλισμένη την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία, ολοκλήρωσε η Καρδίτσα την παρουσία της στην εφετινή Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν με 81-79 της ΑΕΚ, για την 5η και τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ, υποχρεώνοντας την Ένωση, που συνεχίζει στα πλέι οφ ως έβδομη (θα αντιμετωπίσει τον 2ο Ολυμπιακό), στην 15η ήττα της.

Μετά από ένα αμφίρροπο πρώτο 30λεπτο, που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 60-60, η Καρδίτσα είχε την απαιτούμενη συγκέντρωση στην τέταρτη περίοδο και έκλεισε τη σεζόν με νίκη γοήτρου.

Μετά το 66-66 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 35΄, οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές σε άμυνα και επίθεση και με ένα πολύτιμο σερί 7-0 ξέφυγαν με 73-66. Ο Νετζήπογλου βρήκε στόχο από τα 6,75 για να μαζέψει τη διαφορά για την ΑΕΚ (73-69), αλλά η Καρδίτσα είχε τις απαντήσεις για το +8 (80-72) στα 40΄΄ πριν τη λήξη.

Νέο τρίποντο του Νετζήπογλου διαμόρφωσε το 80-75, με τον Μακ να δέχεται τεχνική ποινή στα 20΄΄, για το 81-76. Ένα λάθος του Γιάνκοβιτς έδωσε τη δυνατότητα στον ΜακΡέι να βγει στον αιφνιδιασμό και με γκολ-φάουλ να μειώσει ακόμη περισσότερο (81-79). Στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα ο Μακ υπέπεσε σε λάθος, οι «κιτρινόμαυροι» έκλεψαν, αλλά ο ΜακΡέι αστόχησε στο τρίποντο της νίκης.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ρέι ΜακΚόλουμ με 22 πόντους, ενώ από την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Τζόρνταν ΜακΡέι με 20.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 41-43, 60-60, 81-79

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάλαμας, Λουλουδιάδης, Σπυρόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπιουκάναν 4, Μενέγκα 8, Αβδάλας 11, ΜακΚόλουμ 22 (3), Μακ 14, Καπετάκης, Δίπλαρος 6 (1), Χρηστίδης 5, Τσούκας, Σάιμπερτ 5, Γιάνκοβιτς 6.

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Χολ 7 (1), Ραντλ 12 (2), Χατζηδάκης 18, Κουζμίνσκας 2, ΜακΡέι 20 (1), Καράμπελας 2, Μαραθωνίτης, Πιλάβιος, Νετζήπογλου 11 (3), Κουζέλογλου 7, Νικολάου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιάνος: Θλίψη στην κηδεία του πατέρα του βουλευτή (εικόνες)

Γάζα: Ισραηλινοί όμηροι “εμφανίστηκαν” σε βίντεο

Πάτρα: Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο με...τιμοκατάλογο στον τοίχο (εικόνες)