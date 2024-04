Κοινωνία

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο από την μοιραία συμπλοκή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο αποκλειστικό υλικό που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, καταγράφονται οι στιγμές πριν από τον καυγά που οδήγησε στον τσακωμό και τον θάνατο του 23χρονου.

-

Αποκλειστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στο Μαρούσι, στο σημείο όπου σημειώθηκε η συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 23χρονου και τον τραυματισμό δύο ακόμα νεαρών, εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

Λίγο μετά τις τρεις, δύο παρέες νεαρών βγήκαν με γρήγορα βήματα έξω από το νυχτερινό κέντρο επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Στον χώρο, που βρίσκεται μπροστά από το κλαμπ οι άνδρες πιάστηκαν στα χέρια. Τουλάχιστον ένας είχε μαχαίρι, με το οποίο χτύπησε στον λαιμό τον 23χρονο.

Όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, "Προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο, όπως λέμε καβγάς, μεταξύ δύο πλευρών, διότι το θύμα συνοδευόταν από ακόμα έναν νεαρό άνδρα, δεν γνωρίζω ποιος προκάλεσε το συμβάν, οπότε κάποια στιγμή ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι ευμεγέθες, μεγάλο, αρκετών εκατοστών και έπληξε στον λαιμό θανάσιμα το θύμα, το οποίο καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, έχασε τη ζωή του, εξέπνευσε.".

Ο 23χρονος είχε πάει στο κλαμπ με έναν φίλο του, με τις κάμερες ασφαλείας να τον καταγράφουν λίγα λεπτά πριν από τη συμπλοκή. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε μαζί του ένα πιστόλι των 22 χιλιοστών, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγέςς, ο 23χρονος τράβηξε πιστόλι, πάτησε τη σκανδάλη, αλλά το όπλο έπαθε εμπλοκή. Τότε ο δράστης του κατάφερε χτύπημα με μαχαίρι στον λαιμό. Το θύμα επιχείρησε να οπλίσει και πάλι, αλλά έπεσε αιμόφυρτο στο έδαφος.

Κατά τη διάρκεια τής συμπλοκής τραυματίστηκαν με μαχαίρι ακόμα δύο άτομα.

ένας 26χρονος μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας και

ένας 23χρονος οπλίτης Μηχανικού.

Ο δεύτερος μάλιστα, με τραύμα στην κοιλιά όπως φαίνεται και στο βίντεο, πήγε μόνος του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου είχαν μεταφέρει με ασθενοφόρο και τον άλλον τραυματία. Λίγα λεπτά αργότερα, κατέφθασαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τη σκηνή του εγκλήματος, για να μην χαθούν πολύτιμα στοιχεία, ενώ αρχικά δεν άφησαν όσους ήταν εκείνη την ώρα στο κλαμπ να αποχωρήσουν.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως "φεύγοντας, είδαμε απ’έξω με τους μετρ και τους ΟΠΚΕ, τους αστυνομικούς, να μην αφήνουν τον κόσμο να βγει έξω απ’το μαγαζί. Απ’την πόρτα του μαγαζιού, εκεί που έχει κάτι σκαλιά, ήταν στοιχισμένοι οι αστυνομικοί και περνάγαμε σιγά – σιγά, για να μας τσεκάρουν. Δεν έψαχναν κάτι, απλά κοίταζαν τον κόσμο, να δουν αν ταιριάζουν με τις περιγραφές".

Κατά την αυτοψία τους οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα φυσίγγιο των 22 χιλιοστών στο σημείο της συμπλοκής, ενώ λίγα μέτρα μακριά, μέσα σε μία γλάστρα το πιστόλι που φέρεται να είχε το θύμα.

Εξετάζουν εάν ο νεαρός που απαθανατίστηκε να μεταφέρει το μπουφάν του 23χρονου και να το αφήνει στην άκρη είχε εμπλοκή στο περιστατικό και εάν επιχείρησε να αποκρύψει στοιχεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Συλλήψεις για όπλα και βεγγαλικά (εικόνες)

Κυριακή των Βαΐων: Έθιμα και παραδόσεις

ΕΛΑΣ: Ανήλικοι διακινούσαν ναρκωτικά σε Ψυχικό, Παπάγου, Χαλάνδρι