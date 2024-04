Οικονομία

Πασχαλινό τραπέζι: Πόσο θα στοιχίσει το κατσικάκι

Αυξημένη συγκριτικά με πέρυσι θα είναι η τιμή του πασχαλινού τραπεζιού, αφού τόσο το παραδοσιακό κατσικάκι, όσο και τα γλυκά πήραν…ανοδική πορεία στις τιμές τους.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

«Πέταξε» το κατσίκι κι έφτασε ακόμη και τα 14 ευρώ το κιλό, κάνοντας ακριβότερο φέτος το πασχαλινό τραπέζι, με τις καταναλωτικές οργανώσεις να υπολογίζουν την αύξηση περίπου στο 6%.

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι των μικτών κλιμακίων σε σημεία εισόδου της χώρας είναι εντατικοί, προκειμένου να αποφευχθούν οι ελληνοποιήσεις. Από την 1η έως και τις 25 Απριλίου έχουν εντοπιστεί 45.000 ζωντανά αμνοερίφια, από τα οποία τα 12.500 , έχουν σφαχθεί και έχουν πουληθεί.

Ακριβότερο κατά 10% θα αγοράσουν φέτος το κατσίκι οι καταναλωτές, αφού οι παραγωγοί πούλησαν στους εμπόρους από 8 έως 9 ευρώ το κιλό, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται πάνω από 12 ευρώ.

Τσιμπημένες είναι όμως οι τιμές και σε γλυκά, τσουρέκια και πασχαλινά αυγά.

Οι περισσότεροι καταναλωτές σχεδιάζουν να κάνουν τα ψώνια τους για το πασχαλινό τραπέζι προς τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας και την τελευταία στιγμή, ελπίζοντας να πετύχουν καλύτερες τιμές.

