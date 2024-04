Αθλητικά

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ανατροπή και ο πρωταθλητής στον...αέρα

Απίστευτο παιχνίδι μεταξύ των δικέφαλων στην Τούμπα, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τον τροπαιούχο.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, για την 8η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, βάζοντας... φωτιά στη μάχη του τίτλου. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας (3', 81') και Ζόαν Σάστρε (90'), με τον Ισπανό να περνάει ως αλλαγή και να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ. Αυτοκτονικές τάσεις επέδειξε η Ένωση που έκανε την ανατροπή με τους Ορμπελίν Πινέδα (9') και Ντομαγκόι Βίντα (75'), αλλά στο καπάκι τη δέχθηκε για να γνωρίσει την τρίτη φετινή ήττα της και πλέον όλα είναι ανοιχτά.

Οι «ασπρόμαυροι» έπιασαν... στον ύπνο την ΑΕΚ. Από εκτέλεση πλάγιο, ο Μπράντον Τόμας βρήκε τον Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα που γύρισε στον Κωνσταντέλια, με τον 20χρονο να ανοίγει το σκορ με το δεξί μόλις στο 3ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στην ισοφάριση. Από ενέργεια και παράλληλο γύρισμα του Σέρχιο Αραούχο, ο Νίκλας Ελίασον δεν έβαλε καλά το πόδι του, χάνοντας μοναδική ευκαιρία. Στο 9', όμως, η Ένωση έφερε το ματς στα ίσια με τον Πινέδα. Απίθανη ατομική ενέργεια του Μεξικανού που ξεπέρασε Γιόνι Ότο, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Σουαλιό Μεϊτέ για να σουτάρει με το δεξί - δοκάρι και μέσα για το 1-1.

Η πίεση της ΑΕΚ συνεχίστηκε, με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι να πραγματοποιεί στο 19' απίθανη επέμβαση σε κοντινή προβολή του Πινέδα μετά από σέντρα του Ελίασον. Ο Κροάτης τερματοφύλακας σταμάτησε και το πλασέ του πεσμένου Αραούχο μετά την αντεπίθεση με τον Εζέκιελ Πόνσε. Οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν και μέσα σε ένα δίλεπτο απείλησαν δις. Αρχικά, από γέμισμα του Τόμας, ο Εχσάν Χατζισαφί πρόλαβε με το κεφάλι τον Ζίβκοβιτς που ήταν έτοιμος να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πήρε την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά, με τον Γιώργο Αθανασιάδη να στέλνει την μπάλα με υπερένταση στο οριζόντιο δοκάρι και, ξανά, κόρνερ.

Ακόμα καλύτερη ήταν η φάση του 39ου λεπτού, τελευταία για το πρώτο μέρος, με τον Ζίβκοβιτς να βρίσκει αφύλακτο στη μικρή περιοχή τον Στέφαν Σβαμπ, αλλά την καρφωτή κεφαλιά του Αυστριακού έβγαλε ενστικτωδώς ο Αθανασιάδης. Στο ξεκίνημα του δεύτερου, οι γηπεδούχοι φάνηκε να βγάζουν περισσότερη ενέργεια και διάθεση, χωρίς όμως να δημιουργήσουν φάσεις μπροστά στην εστία του Αθανασιάδη. Πλην εκείνης του 67ου λεπτού... Από αναταραχή στην άμυνα της ΑΕΚ, ο Κωνσταντέλιας έκανε το βολέ με το αριστερό, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας, χωρίς καλό οπτικό πεδίο, έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Για να φτάσουμε στο 75ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να κάνουμε το 1-2. Από εκτέλεση φάουλ του Χατζισαφί - το οποίο θεώρησαν πως δεν έγινε ποτέ οι του ΠΑΟΚ - ο Σβαμπ με προβολή έστειλε την μπάλα προς τα πίσω. Ο Κοτάρσκι απέκρουσε ενστικτωδώς αλλά ο Βίντα πιο γρήγορα από όλους με το κεφάλι σκόραρε εύκολα. Η χαρά των ανθρώπων της ΑΕΚ δεν κράτησε πολύ. Η μπάλα έμεινε αρκετή ώρα στον αέρα, ο Αλεξάντερ Κάλενς δεν έδιωξε, ο Αλί Σαμάτα πήρε την κεφαλιά κι ο Κωνσταντέλιας αυτή τη φορά ευστόχησε, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 81'.

Η ανατροπή για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε στο 90'. Από εκτέλεση κόρνερ και απομάκρυνση της μπάλας, ο Σάστρε σούταρε με τη μία, η μπάλα βρήκε λίγο και σε πόδια ξεγελώντας τον Αθανασιάδη για το 3-2.

Τίποτα δεν άλλαξε ως το τελευταίο σφύριγμα με τον ΠΑΟΚ να παίρνει μια πολύτιμη νίκη και να μένει ζωντανός στη μάχη του τίτλου, περιμένοντας στην Τούμπα τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και πηγαίνοντας στου Χαριλάου για το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Η ΑΕΚ, από την άλλη, έχει ακόμη ένα match ball, στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό, προτού υποδεχθεί τη Λαμία στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Διαιτητής: Ρόμπερτ Σρέντερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Τόμας, Ότο, Κωνσταντέλιας - Ρότα, Αραούχο, Τσούμπερ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο (46' Σάστρε), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Σβαμπ (77' Οζντόεφ), Α. Ζίβκοβιτς (77' Ντεσπόντοφ), Τάισον (90'+3' Βιεϊρίνια), Κωνσταντέλιας, Τόμας (70' Σαμάτα).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα (78' Λιβάι), Χατζισαφί, Βίντα, Κάλενς, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Πινέδα, Αραούχο (66' Γκατσίνοβιτς), Ελίασον (65' Άμραμπατ), Πόνσε (78' Τσούμπερ).

*Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατά μήκος της Θύρας 4 υπήρχαν πανό με υβριστικό περιεχόμενο κατά της ΑΕΚ και του Δημήτρη Μελισσανίδη, το οποίο η ΔΕΑΒ και ο διαιτητής απαίτησαν να κατέβουν. Εξ ου και η 11λεπτη καθυστέρηση στο πρώτο σφύριγμα του Ρόμπερτ Σρέντερ.

*Ένταση δημιουργήθηκε στο 72ο λεπτό στον πάγκο της ΑΕΚ, η οποία διήρκησε περίπου ένα τρίλεπτο.

