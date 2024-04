Αθλητικά

H AEK “στρίμωξε” τον Παναθηναϊκό και είναι “αγκαλιά” με τον τίτλο

Καταιγιστική η Ένωση στο ντέρμπι, μετά το τέλος του οποίου βρίσκεται "μια ανάσα" από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η πρωταθλήτρια είναι εδώ! Η ΑΕΚ θύμισε ξανά την ανίκητη «αρμάδα» της περασμένης σεζόν, επικράτησε 3-0 του Παναθηναϊκού στη sold out OPAP Arena και, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής, βρίσκεται πλέον «αγκαλιά» με την κατάκτηση του δεύτερου σερί τίτλου της στη Super League. Οι Ελίασον (7΄,69΄), Πόνσε (38΄) πέτυχαν τα γκολ της Ένωσης που βρίσκεται στην κορυφή σε απόσταση 4 βαθμών από τον Παναθηναϊκό, του οποίου υπερτερεί και σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Πιο έτοιμη από ποτέ για το ματς της χρονιάς, η ΑΕΚ «στρίμωξε» από το πρώτο λεπτό τον Παναθηναϊκό στα καρέ του και άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς. Στο 7΄ από λάθος του Αράο στο χώρο του κέντρου η μπάλα έφτασε στον Ελίασον ο οποίος με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια «κεραυνοβόλησε» τον Ντραγκόφσκι προσθέτοντας ακόμα ένα κρίσιμο γκολ στην εφετινή πλούσια συγκομιδή του. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει με κεφαλιά του Ιωαννίδη που έφυγε λίγο άουτ στο 35΄, αλλά η ΑΕΚ πατούσε καλύτερα στο γήπεδο και πλησίαζε συνεχώς με καλές προοπτικές την περιοχή των φιλοξενούμενων. Στο 38΄ ένα... παιδικό λάθος του Ακαϊντίν έκανε τον Φατίχ Τερίμ να πιάσει με απόγνωση το κεφάλι του, χωρίς να χρειαστεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη της φάσης. Κι αυτή ήταν, ο Πόνσε να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι και να πλασάρει υποδειγματικά για το 2-0.

Στο ημίχρονο ο Τερίμ ουσιαστικά αναγνώρισε το λάθος του, αποσύροντας τους -αρνητικούς στα πρώτα 45΄- Λημνιό και Παλάσιος. Το σύστημα των «πράσινων» διαφοροποιήθηκε, η απόδοσή τους βελτιώθηκε κατακόρυφα, όμως η ΑΕΚ ήταν εκείνη που «άγγιξε» το 3-0 σε μια απίστευτη φάση στο 61΄! Ο Πινέδα «άδειασε» τον Ακαϊντίν και και άλλους τρεις αμυντικούς του Παναθηναϊκού, σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια ο Πόνσε «σημάδεψε» ξανά το δοκάρι! Η Ένωση όμως είχε δείξει ότι είναι «φωτιά» στις αντεπιθέσεις και λίγα λεπτά αργότερα «καθάρισε» οριστικά το ντέρμπι. Ατομική ενέργεια του Πινέδα από αριστερά, σύγχυση στην περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Ελίασον από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 69΄.

Δίκαια η ΑΕΚ έφτασε στην πιο σημαντική νίκη της σεζόν με την OPAP Arena να παίζει ξανά καταλυτικό ρόλο, αφού υπήρχαν στιγμες που οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να τα έχουν χαμένα. Μακράν κορυφαίοι οι Ελίασον, Πινέδα, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς παίκτες σε κάκιστη ημέρα (Ακαϊντίν, Χουάνκαρ, Παλάσιος, Λημνιός), μέτριο τον Μπακασέτα και εγκλωβισμένο στις «κίτρινες συμπληγάδες» τον Φώτη Ιωαννίδη.

Η βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική των play off του πρωταθλήματος της Super League, διαμορφώθηκε ως εξής:

ΑΕΚ: 75 βαθμούς Παναθηναϊκός: 71 βαθμούς ΠΑΟΚ: 68 βαθμούς Ολυμπιακός: 67 βαθμούς Άρης: 49 βαθμούς Λαμία: 35 βαθμούς

ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν έναν αγώνα λιγότερο από τις άλλες ομάδες.

Διαιτητής: Βιλί Ντελαζό (Γαλλία)

Κίτρινες: Ακαϊντίν, Γέντβαϊ

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα (77΄ Άμραμπατ), Χατζισαφί, Βίντα, Κάλενς, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Πινέδα (82΄ Μάνταλος), Ελίασον (77΄ Μήτογλου), Αραούχο (58΄ Γκατσίνοβιτς), Πόνσε (77΄ Γκαρσία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας (77΄ Βαγιαννίδης), Γεντβάι, Ακαϊντίν, Χουάνκαρ (64΄ Μλαντένοβιτς), Αράο, Τσέριν, Μπακασέτας (64΄ Βέρμπιτς), Λημνιός (46΄ Σπόραρ), Παλάσιος (46΄ Βιλένα), Ιωαννίδης

