Αθλητικά

Λαμία - ΠΑΟΚ: “φιλί ζωής” στις καθυστερήσεις για τον “δικέφαλο το Βορρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυσκολεύτηκε, αλλά μια ανάσα πριν τη λήξη των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ, ισοφάρισε τη Λαμία.

-

Ο αποκλεισμός από την Κλαμπ Μπριζ στους προημιτελικούς του Europa Conference League φαίνεται ότι πλήγωσε σε μεγάλο βαθμό τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» του Βορρά μετά την ήττα στην Τούμπα από τους Βέλγους πριν από έξι ημέρες (18/4), έχασε σχετικά εύκολα από τον Ολυμπιακό το βράδυ της περασμένης Κυριακής (21/4) με 2-1 και σήμερα υπέστη ένα ακόμη σοκ στην Λαμία, που θα γινόταν πολύ μεγαλύτερο εάν ο Στέφαν Σβαμπ δεν διαμόρφωνε στο 90΄+10 το τελικό 1-1 στο «Αθανάσιος Διάκος» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Το αποτέλεσμα αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον τίτλο, καθιστώντας πλέον την υπόθεση κατάκτησης τους πρωταθλήματος εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα, δε στην περίπτωση που σε λίγες ώρες υπάρξει νικητής στο παιχνίδι κορυφής, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός.

Απομένουν, βέβαια, τέσσερις αγωνιστικές μέχρι το τέλος της περιόδου (ο ΠΑΟΚ έχει και ματς λιγότερο με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα) και πολλά μπορούν ν' αλλάξουν, αλλά με την εικόνα που δείχνει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, μόνο σε ένα θαύμα μπορεί να ελπίζει για να γυρίσει η κατάσταση.

Η Λαμία, παίζοντας έξυπνα και με σωστή αμυντική τακτική κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στα playoffs μετά από 6 ήττες. Και μάλιστα, απέναντι σε μία ομάδα που πριν από μία εβδομάδα ήταν από τα φαβορί για τον τίτλο!

Με επτά αλλαγές παρέταξε τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό, απέναντι στη Λαμία ο Ραζβάν Λουτσέσκου, διατηρώντας στο αρχικό σχήμα μόνο τους Κοτάρσκι, Σάστρε, Κετζιόρα και Οζντόεφ.

Απέναντι στην Λαμία που δεν είχε ούτε βαθμό μετά από έξι αγωνιστικές, ο «δικέφαλος» του Βορρά μπήκε στο ματς με σκοπό να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Η πρώτη καλή στιγμή για τους «ασπρόμαυρους» σημειώθηκε στο 7'. Σε φάση διαρκείας στα καρέ της Λαμίας, η μπάλα στρώθηκε στον Μάρκος Αντόνιο, ο τελευταίος έκανε το σουτ, αλλά ο Κοσέλεφ μπλόκαρε την μπάλα.

Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στο 10' με τον Κοντονίκο να προσπαθεί να «κρεμάσει» τον Κοτάρσκι που ήταν εκτός εστίας, χωρίς να καταφέρνει. Συνέχισε να έχει την εδαφική υπεροχή η ομάδα του Λουτσέσκου, αλλά να μην είναι ιδιαίτερα απειλητική για την εστία του Κοσέλεφ. Από την πλευρά τους οι Φθιώτες ήταν καλά οργανωμένοι στην άμυνα και προσπαθούσαν να κάνουν τη ζημιά μέσω αντεπιθέσεων.

Κι αφού στο 28' ο Κωνσταντέλιας έκανε άσχημο κοντρόλ μετά από προσπάθεια του Μάρκος Αντόνιο κι ένα λεπτό μετά η κεφαλιά Οζντόεφ έφυγε άουτ από τη σέντρα του Σάστρε, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Λαμία κατάφερε να προηγηθεί.

Μετά από γέμισμα του Σιμόν που ταλαιπώρησε τον Κωνσταντέλια, ο Μάλτσι έστρωσε την μπάλα με το στήθος στον Βικίντας Σλίβκα, με τον Λιθουανό να νικά τον Κοτάρσκι και να «γράφει» το 1-0.

Μη έχοντας άλλη επιλογή στο δεύτερο μέρος οι Θεσσαλονικείς τα έπαιξαν όλα για όλα, αλλά και πάλι ήταν ακίνδυνοι επιθετικά. Στο 50' ο Μάρκος Αντόνιο δεν μπόρεσε να «εκτελέσει» από πλεονεκτική θέση μετά από εξαιρετική προσπάθεια του Κωνσταντέλια.

Από κει και πέρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήθελε αλλά δεν μπορούσε. Είχε την υπεροχή, την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει ούτε μία αξιόλογη ευκαιρία για να φτάσει σε πρώτη φάση στην ισοφάριση.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι δεν... υπήρχε επιστροφή στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σβαμπ με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Ντεσπόντοφ, έσωσε την παρτίδα για τον «δικέφαλο», γράφοντας το τελικό 1-1 και μη επιτρέποντας στους γηπεδούχους να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο μίνι πρωτάθλημα (πρώτος βαθμός μετά από έξι ήττες).

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Κίτρινες: Κοντονίκος, Στάνκο, Γιαννούτσος, Σλίβκα

Κόκκινες: Αμαράλ (90΄), Σλίβκα (90΄+1, ενώ είχε γίνει αλλαγή)

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βώκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Κορνέζος (46' Στάνκο), Γιαννούτσος, Σίντκλεϊ (76' Αμαράλ), Νούνιες, Τζανδάρης, Μαρτίνεθ (76' Λέικ), Κοντονίκος (68' Τόσιτς), Σλίβκα (86΄ Τερεζίου), Μάλτσι

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (69' Γιόνι), Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες (57' Μπάμπα), Σβαμπ, Οζντόεφ (75' Μουργκ), Ντεσπόντοφ, Μάρκος Αντόνιο, Κωνσταντέλιας (57' Τάισον), Σαμάτα (57' Τόμας)

Ειδήσεις σήμερα:

Αργεντινή: Μαζικές διαδηλώσεις για την λιτότητα (εικόνες)

Ξύλο στη Βουλή: Ο Φλώρος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ

Ερντογάν - Στάινμαγερ: Η Τουρκία ζήτησε τερματισμό των αμυντικών περιορισμών