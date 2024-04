Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά

Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στα ανοιχτά της Κρήτης μέσα σε λίγα λεπτά.

Διπλή σεισμική δόνηση καταγράφηκε στα ανοιχτά της Κρήτης το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 20:59 στα 34χλμ βόρεια του Ηρακλείου και είχε μέγεθος 3,5 Ρίχτερ. Το εστιακό της βάθος εκτιμήθηκε στα 10χλμ.

Η δεύτερη δόνηση είχε επίκεντρο στα 51χλμ βόρεια του Ηρακλείου και μέγεθος 3,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, που την κατέγραψε στις 21:01. Το εστιακό βάθος ήταν στα 10.6 χλμ.

