Έρευνα ΑΝΤ1: Κρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων “αποκαλύφθηκε” στη Χαλκιδική (βίντεο)

Ο Τάσος Τέλλογλου αποκαλύπτει στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, πώς ο θάνατος ενός Τσέχου ''αποκάλυψε'' κρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων.

Κρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων στη Χαλκιδική, αποκάλυψε ο θάνατος ενός Τσέχου, υπηκόου ρωσικής καταγωγής, πριν από λίγο καιρό στην περιοχή.

Ο 62χρονος μαζί με την γυναίκα του, ήταν ιδιοκτήτες βίλας στη Νέα Σκιώνη, στην οποία κατά καιρούς, είχαν βρεί καταφύγιο μέλη ομάδας εκτελεστών, που δρούσαν κυρίως στα Βαλκάνια.

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο αιφνίδιος θάνατος ενός Τσέχου υπηκόου ρωσικής καταγωγής στις 29 Φεβρουαρίου στην Χαλκιδική σήμανε συναγερμό στις δυτικές μυστικές υπηρεσίες και τις ελληνικές αρχές ασφαλείας. Όταν ο 62χρονος Νικολάι Σαπόζνικωφ μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Κασσάνδρειας στις 22.45 το βράδυ με ΙΧ αυτοκίνητο δεν είχε τις αισθήσεις του .

Ήταν ήδη νεκρός , του έκαναν τοξικολογικές εξετάσεις καλού κακού και στην συνέχεια την υπόθεσή του την ανέλαβε η κρατική ασφάλεια .

Δεν αναλαμβάνει συχνά η ασφάλεια υποθέσεις καρδιακής ανακοπής. Αλλά όπως αποκαλύπτει ο ισότοπος The Insider ο Σαπόζνικωφ που εργαζόταν ως το 2022 για μια τσεχική εταιρεία εμπορίας όπλων, την ΙΜΕΧ, είχε σχέσεις με την υπηρεσία πληροφοριών του ρωσικού στρατού GRU. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ο Σαπόζνικωφ και η γυναίκα του Έλενα παίρνουν πολιτικό άσυλο στην Τσεχία και γίνονται και Τσέχοι υπήκοοι ενώ παρά το ότι οι αιτήσεις δεν γίνονται εύκολα δεκτές .Το 2008 αγοράζουν αυτό το μεγάλο ακίνητο στην νέα Σκιώνη έναντι 275.000 ευρώ ,320 τετραγωνικά σε 4,5 στρέμματα. Σε αυτό έχουν συχνά επισκέψεις φίλων τους.

Ο ερευνητής του ''the insider'' Κρίστο Γκρόζεφ λέει ότι: «Αγοράστηκε το 2008 2009 την ίδια περίοδο που δημιουργήθηκε αυτή η μονάδα. Ουσιαστικά λοιπόν βλέπουμε μια παράλληλη δημιουργία μιας εγκατάστασης που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για μέλη της μονάδας. Βλέπουμε μέλη της μονάδας να ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη και να προχωρούν σε αυτό το σπίτι. Η Βίλα Έλενα, όπως ονομαζόταν ήδη από το 2012, ίσως νωρίτερα, αλλά βλέπετε 2012, 13, 14, 15. Βλέπουμε ότι επισκέφτηκε λίγο πριν από μια επιχείρηση στη γειτονική Βουλγαρία το 2015, από μέλος της μονάδας. Λέγεται Αλεξέι Καπίνο, ο οποίος, η κυρία Shaposhnikova ισχυρίζεται ότι είναι οικογενειακός φίλος, αλλά είναι μέλος της μονάδας.»

Το 2011 λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειότερα στο Λοβνιντολ της Βουλγαρίας γίνεται μια έκρηξη σε αποθήκες οπλών .Αυτή ανήκει στην εταιρεία του Βουλγάρου Εμιλιάν Γκέμπρεφ.Ο Γκέμπρεφ και οι Σαπόζνικωφ γνωρίζονταν επειδή η ΙΜΕΧ δούλευε με την εταιρεία του Βούλγαρου .Τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2014 οι αποθήκες της ΙΜΕΧ στην Τσεχία ανατινάζονται.

Οι ζημιές είναι μεγάλες ,2 άνθρωποι σκοτώνονται. Για πολλά χρόνια το έγκλημα μένει ανεξιχνίαστο. Όμως οι Τσέχοι βρίσκουν με καθυστέρηση ότι ο Σαπόζνικωφ είχε μεσολαβήσει για να πάρουν άδεια εισόδου δύο μέλη της ομάδας εκτελεστών της GRU που εμφανίζονται ως αγοραστές στην ΙΜΕΧ. Λίγες μέρες πρίν το ζεύγος έχει συναντηθεί στη Λισαβώνα με τον επικεφαλής της μονάδας Αντρέι Αβεριάνωφ.

Ο ερευνητής του ''the insider'' Κρίστο Γκρόζεφ συνεχίζει λέγοντας «Πράγματι, ανακαλύψαμε ότι περίπου δέκα ημέρες πριν από τις πρώτες εκρήξεις στην Τσεχική Δημοκρατία τον Οκτώβριο του 2014, η οικογένεια έκανε ένα ταξίδι, ένα ταξίδι διακοπών στη Λισαβόνα στην Πορτογαλία. Την ίδια στιγμή, ο Αντρέα Βράνοφ, ταξιδεύοντας με κάλυψη ταυτότητας, με διαβατήριο για κατασκόπους, ταξίδευε την ίδια στιγμή που Τσέχοι δημοσιογράφοι πλησίασαν, την οικογένεια του Σαπόσνικοφ. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, πρώτα είπαν ότι δεν γνωρίζουν κανέναν κύριο Αβεριάνοφ. Και όλα αυτά είναι φήμες. Και αργότερα, σε μια μεταγενέστερη μαρτυρία, είπαν ότι ήταν μια φιλική συνάντηση, εντελώς τυχαία, και ότι, ε, απλά, ε, τους έδενε ένα κοινό ενδιαφέρον για την ιστορία και την ιστορία, των παλαιών αρχαίων όπλων και ότι απλώς περπατούσαν σε καταστήματα με αντίκες αναζητώντας αρχαία πιστόλια στη Λισαβόνα. Ε, λοιπόν, βλέπετε, η ιστορία τους άλλαζε συνεχώς.»

Οι δύο υποψήφιοι αγοραστές όπλων της ΙΜΕΧ καταγράφονται τέσσερα χρόνια αργότερα στους βρετανικούς δρόμους όταν επιχειρούν να σκοτώσουν τον Σεργκέι Σκρίπαλ.με δηλητήριο είχαν προσπαθήσει να σκοτώσουν άλλοι συνάδελφοί τους από την ίδια μονάδα τον Γκέμπρεφ .Η Έλενα Σαποζνίκοβα που αρνείται κάθε σχέση με τις ρωσικές υπηρεσίες έχει καταθέσει τελευταία φορά το 2023 στις ελληνικές αρχές. Αλλά τώρα οι Τσέχοι βρήκαν ένα νέο εύρημα .

Ο ερευνητής του ''the insider'' Κρίστο Γκρόζεφ τονίζει επίσης «Τα γεγονότα περιλαμβάνουν τώρα και το διαβατήριο κατασκόπων που χρησιμοποιούσε η κ. Shaposhnikova. Και εξετάστε το αίτημα για σύλληψη και παράδοση εμού, του εναπομείναντος μέλους της οικογένειας, στις τσεχικές αρχές για περαιτέρω έρευνα. Και ελπίζω, οι Έλληνες εισαγγελείς να λάβουν υπόψη αυτό το αίτημα.»

Η Ελενα Σαποζνίκοβα ψάχνει τώρα το ακίνητο της Χαλκιδικής. Τιμή εκκίνησης για τη βίλλα Ελενα οπως λέγεται 3 εκατομμύρια ευρώ.





