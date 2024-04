Πολιτική

Βουλή: Κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη για τους ιδιώτες χειρουργούς στο ΕΣΥ

Η κόντρα ξεκίνησε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο Παύλος Πολάκης ήταν ο πρώτος ιδιώτης γιατρός που χειρούργησε σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, όταν διατελούσε αναπληρωτής Υπουργός Υγείας.

Ήταν μετωπική η σύγκρουση Γεωργιάδη- Πολάκη για την τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να χρησιμοποιούν, έναντι αμοιβής, τις υποδομές δημόσιων νοσοκομείων για την πραγματοποίηση επεμβατικών και άλλων ιατρικών πράξεων.

«Ναι, πήγα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, και χειρούργησα, για να αποδείξω ότι ήταν ασφαλές», είπε ο κ. Πολάκης, ζητώντας τον λόγο επί προσωπικού στα όσα είπε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης.

«Πήγα, μετά από έξι μήνες, που είχανε κλείσει τα χειρουργεία της Ζακύνθου, για να καλύψουν τις πομπές τους εκεί κάποιοι, λέγοντας ότι ένα καινούργιο νοσοκομείο, που πριν από δύο χρόνια είχε παραδοθεί, ότι έχει πρόβλημα στα αέρια του και βγαίνουν σκορπιοί και φίδια και σαρανταποδαρούσες από τα αέρια και κινδυνεύουν ασθενείς..» είπε ο κ. Πολάκης υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν ιδιώτης γιατρός εκείνο το διάστημα, καθώς, ότα είχε γίνει υπουργός, είχε κλείσει το ιατρείο του. «Και τολμάς βρε κακομοίρη [..] να συγκρίνεις αυτό το πράγμα με αυτή την ντροπιαστική τροπολογία που φέρνεις; [..]

Αυτό που κάνεις «επιτρέπει στην παρέα Εξαδάκτυλου, Πατούλη, Ελευθερίου, και διαφόρων άλλων του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που από χρόνια το ζητούν, χωρίς ανταπόκριση από πολλούς υπουργούς, τους ανοίγεις την πόρτα να φέρουν πελάτες τους να τους χειρουργήσουν, κυρίως σε δημόσια νοσοκομεία, πληρώνοντας ένα αντίτιμο που θα το καθορίσεις με υπουργική απόφαση» είπε ο κ. Πολάκης.

Ανταπαντώντας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν διέψευσε τίποτα από όσα ο ίδιος είπε. «Εγώ είπα ότι ένας ιδιώτης χειρουργός, ο κ. Πολάκης χειρούργησε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, αναρτώντας «Ο κ. Πολάκης, που σήμερα λέει ότι ο νόμος που θα επιτρέπει σε ιδιώτες να χειρουργούν σε χειρουργεία του ΕΣΥ, είναι κανονικά ο πρωτοπόρος αυτού του νόμου, και εάν δεν ήταν αυτός που είναι θα έπρεπε να του δώσουμε τα εύσημα γι' αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση». Ανέφερε επίσης ότι ο Παύλος Πολάκης «θα πρέπει να περιγραφεί από ένα συγγραφέα τύπου Θερβάντεςμ ως ένας Δον Κιχώτης που πολεμά φανταστικούς ανεμόμυλους» καθώς, δεν θα μπορούσε να μην κλείσει το ιδιωτικό ιατρείο του. «Παρουσιάζει ως μεγάλη του θυσία ότι απλώς εφήρμοσε το νόμο».





