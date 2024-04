Λονδίνο: Επίθεση άνδρα με σπαθί κοντά σε σταθμό μετρό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες από την επίθεση του άνδρα κοντά σε σταθμό μετρό στο Λονδίνο.

-

Ένας 36χρονος άνδρας συνελήφθη στο Χέινοουτ, στο ανατολικό Λονδίνο, αφού επιτέθηκε σε περαστικούς με σπαθί, προκαλώντας τον τραυματισμό ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι η επίθεση αυτή "δεν δείχνει να έχει σχέση με τρομοκρατία".

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία διευκρινίζει ότι εκλήθη "λίγο πριν από τις 07:00" στη συνοικία αυτή του Λονδίνου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι "άνθρωποι μαχαιρώθηκαν" και πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε τραυματίες., μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικούς

"Ένας άνδρας με σπαθί συνελήφθη", προσθέτει στην ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι βάσει των μαρτυριών που συγκεντρώθηκαν από το σημείο της επίθεσης ο ύποπτος επιτέθηκε σε περαστικούς "και σε δύο αστυνομικούς".

"Αναμένουμε πληροφορίες για την κατάσταση των ανθρώπων που τραυματίστηκαν", συνεχίζει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

"Δεν πιστεύουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή" στην συνοικία και "δεν αναζητούμε άλλους υπόπτους", σημειώνει παράλληλα ο αξιωματούχος της αστυνομίς Έιντ Εϊντέλεκαν στην ανακοίνωση αυτή.

"Το περιστατικό αυτό δεν δείχνει να συνδέεται με τρομοκρατία", προσθέτει ο ίδιος.

Horrific scenes from #Hainault this morning.



Yet again a blade causes carnage on our streets destroying lives.



We need:

- More proactive policing

- More police on the streets

- Mandatory sentences for carrying a blade

- Life inside for using one of somebody

- increased stop and… pic.twitter.com/kZdNulMeoc