Θεσσαλονίκη: Μαθητής Δημοτικού έβγαλε μαχαίρι σε καυγά στο σχολείο!

Αδιανόητο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών Δημοτικού, αυτή τη φορά σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Σοκ προκαλεί ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο ήταν ανάμεσα σε δύο 12χρονους μαθητές σε δημοτικό σχολείο στην περιοχή της Σταυρούπολης. Ένας εκ των ανήλικων χτύπησε τον συμμαθητή του, με τον τελευταίο να του αρπάζει ένα μαχαίρι και να το στρέφει εναντίον του.

Κληθέντες αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οδήγησαν τους εμπλεκόμενους ανήλικους και τους γονείς τους στο Τμήμα Ασφαλείας Παύλου Μελά.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν οι δύο ανήλικοι και 45χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Παύλου Μελά για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της παράβασης του Νόμου περί όπλων και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (29-04-2024) δύο (2) ανήλικοι ημεδαποί και 45χρονος ημεδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Παύλου Μελά για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της παράβασης του Νόμου περί όπλων και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε, σε προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείο της Σταυρούπολης, ένας εκ των συλληφθέντων ανηλίκων, πήρε από τον έτερο συλληφθέντα ανήλικο, ένα μαχαίρι και το έστρεψε προς το μέρος συμμαθητή που του προκάλεσε απλές σωματικές βλάβες έπειτα από μεταξύ τους λεκτική αντιπαράθεση. Κληθέντες αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οδήγησαν τους εμπλεκόμενους ανήλικους και τους γονείς τους στην παραπάνω Υπηρεσία, ενώ σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις για τα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα.

Πηγή: thestival.gr





