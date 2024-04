Κόσμος

Τουρκία: Η “Γαλάζια Πατρίδα” στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκτός από τη Γαλάζια Πατρίδα μπαίνει και η έννοια του τζιχάντ, εισάγεται στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Οι πρώτες αντιδράσεις.

Αντιδράσεις προκαλεί το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τουρκικού Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο εκτός από τη Γαλάζια Πατρίδα μπαίνει και η έννοια του τζιχάντ.

Εκπαιδευτικοί σχολιάζουν ότι ‘βασισμένη στη θρησκευτική πίστη σκέψη’ ήρθε στο προσκήνιο στο πρόγραμμα που ονομάζεται ‘Μοντέλο Εκπαίδευσης του Αιώνα της Τουρκία’.

Οζέλ για σχολικά βιβλία: Απορρίπτουμε αυτό το πρόγραμμα σπουδών

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε ότι: «Βρίσκουν απαράδεκτο το νέο πρόγραμμα σπουδών (curriculum) του τουρκικού Υπουργείου Παιδείας. «Δεν υπάρχει παιδεία όταν απομακρυνόμαστε από τη σύγχρονη, κοσμική εκπαίδευση. Προειδοποιώ για άλλη μια φορά τις αρχές για αυτό το θέμα, αλλά όχι τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας, γιατί η αδυναμία του είναι να κατανοεί αυτά που διαβάζει και ακούει. Έχει ήδη μείνει ανεξεταστέος σε αυτό το μάθημα».

Ο Οζγκιούρ Οζέλ ανέφερε ότι «με την αλλαγή της διδακτέας ύλης το εκπαιδευτικό σύστημα έχει μετατραπεί σε παζλ, οι κανόνες και το πρόγραμμα σπουδών έχουν αλλάξει και έχει μετατραπεί σε παιχνίδι...».

Αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα σπουδών που ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας με τίτλο ‘Μοντέλο εκπαίδευσης του αιώνα της Τουρκίας’, ο Οζγκιούρ Οζέλ ανέφερε:

«Φανταστείτε ο Κεμάλ Μπέης (Κιλιτσντάρογλου) του CHP να κέρδιζε τις εκλογές τον περασμένο Μάιο, και όχι ο Ταγίπ Μπέης (Ερντογάν). Φανταστείτε το CHP να ονόμαζε τηςδιδακτέα ύλη που θα διδακτούν όλα τα παιδιά μας με το όνομα του δικού του κόμματος. Τουρκικός Αιώνας είναι το όνομα μιας προεκλογικής εκστρατείας το οποίο το AKΡέδωσε και στα Υπουργεία», ανέφερε ο Οζγκιούρ Οζέλ.

«Σαν να εκπαιδεύσουν μαθητές σε τεκέ»

Ο Πρόεδρος της συνδικαλιστικής οργάνωσης Egitim Is Καντέμ Οζμπάι σχολιάζει ότι «ο Ατατούρκ δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτό ούτε μια φορά. «Η λέξη Δημοκρατία εμφανίζεται μόνο μία φορά με αναφορά Δημοκρατία της Τουρκίας. Όμως η λέξη ηθική αναφέρεται 61 φορές και η λέξη έχει αξία πάνω από 400 φορές».

«Αυτό δεν είναι μοντέλο εκπαίδευσης. Λες και θα εκπαιδεύσουν μαθητές σε τεκκέ. Τώρα πρέπει να ρωτήσουμε τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας: Όταν αναφερθήκατε στην ηθική 61 φορές, εντοπίσατε έλλειψη ηθικής λόγω του παρελθόντος προγράμματος σπουδών; Διαπίστωσες έλλειψη αρετής;», διερωτάται, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

«Τζιχάντ στο πρόγραμμα»

Ο εκπαιδευτικός Οζγκιούρ Μποζντογάν αναφέρει ότι «η έννοια της ‘τζιχάντ’ εισήχθη στο πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων των θρησκευτικών για να διδαχθεί σε μαθητές της 12ης τάξης. Όπως αναφέρει «κατά τη συζήτηση για 'το Ισλάμ και το ζήτημα της ειρήνης’ στο πρόγραμμα, τονίστηκε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί η έννοια της τζιχάντ και χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκφράσεις: ‘Ο ρόλος της τζιχάντ στη διασφάλιση της ειρήνης και την υπεράσπιση της πατρίδας’».

