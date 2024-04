Καιρός

Καιρός - Μεγάλη Τετάρτη: Τοπικές βροχές και βοριάδες

Σε ποιες περιοχές αναμένεται να βρέξει τη Μεγάλη Τετάρτη. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για όλη την επικράτεια.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, την Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη με τοπικές βροχές θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τη Μεγάλη Τετάρτη. Στη δυτική χώρα αναμένεται βαθμιαία αύξηση των νεφώσεων μετά το μεσημέρι και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι βαθμιαία γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς πρόσκαιρους όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι στην κεντρική Μακεδονία από το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά τμήματα βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά νωρίς το πρωί έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νότια τις απογευματινές ώρες. Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες με πιθανούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα νότια πελάγη από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το απόγευμα βαθμιαία λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοαανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη, κυρίως στα ορεινά και πιθανόν στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά 24 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα Δωδεκάνησα και το νότιο τμήμα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στις Σποράδες από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Μεγάλη Πέμπτη στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς και βαθμιαία δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα νησιά τους 23 με 25 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

