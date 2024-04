Life

“Ψυχοκόρες”: Sneak Preview από το επεισόδιο της Μεγάλης Τετάρτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίσκεψη του Κοσμά στη Νέλλα και οι πρώτες εικόνες από το νέο επεισόδιο της Μεγάλης Τετάρτης.

-

Οι «Ψυχοκόρες» την Μ. Εβδομάδα έρχονται από Μ. Δευτέρα έως και Μ. Τετάρτη στις 21:00 για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Ο Κοσμάς επισκέπτεται τη Νέλλα στην κλινική Sneak Preview





ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ, Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 22

Έξι μήνες μετά, ο Ερμής επιστρέφει από την Αγγλία αλλαγμένος και ο Παύλος κάνει προσπάθειες να μιλήσει στη Βασιλική που ετοιμάζεται εντατικά για τις εξετάσεις της. Ο Κοσμάς πιέζει τον Αρδίτη να τηρήσει τον λόγο του. Ο Τάσος βάζει μπροστά τα σχέδιά του για να θησαυρίσει από τη Δεσποινιώ. Εξαιτίας μιας απρόβλεπτης συνάντησης με τον Λούη, η Φρόσω έχει πρόωρο τοκετό. Μητέρα και παιδί διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο και η Φρόσω ζητά να την επισκεφτεί η Αλμπίνα. Η μικρή Σταυρούλα παίρνει τη θέση της Δεσποινιώς στην οικία Κοτρώτση και η Νέλλα επιστρέφει σπίτι, αποφασισμένη να τιμωρήσει όσους την έβλαψαν.

#Psyxokores

Facebook

@psyxokores.ant1tv

Instagram

@psyxokores

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο

Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης

Concept

Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

Δείτε όλα τα επεισόδια της συγκλονιστικής ιστορίας των «Ψυχοκορών» στο ΑΝΤ1+.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Η “Γαλάζια Πατρίδα” στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το ματωμένο “αρχείο” των ρωσικών επιθέσεων στην Ευρώπη

Ερυθρά Θάλασσα: Πλοίο ελληνικών συμφερόντων “χτυπήθηκε” από τους Χούθι