Θεσσαλονίκη – Καταγγελία μητέρας: Νηπιαγωγός… κούρεψε το παιδί μου

Η γονέας καταγγέλλει ότι επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε το παιδί της με... κομμένα μαλλιά, πράξη την οποία καταλογίζει στην εκπαιδευτικό του.

Ένα απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε μητέρα παιδιού που φοιτά σε νηπιαγωγείο σε χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει, η δασκάλα του παιδιού το… κούρεψε, επειδή δεν της άρεσε το μήκος και το σχήμα του μαλλιού του παιδιού.

Η καταγγέλλουσα πριν μερικές μέρες όταν γύρισε στο σπίτι είδε το παιδί της κουρεμένο διαφορετικά από ό,τι συνήθως. Απευθύνθηκε στο νηπιαγωγείο, αλλά δεν πήρε εξήγηση πώς και γιατί συνέβη αυτό, και στη συνέχεια έκανε καταγγελία στην αστυνομία. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης, απάντησε σχετικά: «Επίσημη καταγγελία δεν έχει γίνει ακόμη ούτε στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης, ούτε στην αντίστοιχη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρ’ όλα αυτά εμείς και μόνο από τις προφορικές ανακοινώσεις που ακούγονται δώσαμε εντολή για τη διενέργεια έρευνας. Εάν αποδειχθεί ότι αυτό συνέβη θα αποδοθούν ευθύνες στο ακέραιο».

Πηγή: ΕΡΤ3 Θεσσαλονίκης

