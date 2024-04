Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ηττημένος από τη Barcelona “στην κόψη του ξυραφιού” (εικόνες)

Οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν το ματς από τους Καταλανούς, έδωσαν όμως την ψυχή τους σε έναν αγώνα που "έκοβε την ανάσα".

Σ' ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, oι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν από την Μπαρτσελόνα με σκορ 80-82 και οι Ισπανοί πήραν το πλεονέκτημα έδρας πίσω.

Πλέον ο Ολυμπιακός καλείται στις 02.05 και ώρα 19:45, να ισοφαρίσει τη σειρά και στη συνέχεια να πάει στη Βαρκελώνη να παλέψει για την πρόκριση στο Final 4 της Euroelague.

Πολύ σκληρό ήταν το παιχνίδι από την αρχή της πρώτης περιόδου, με την Μπαρτσελόνα να σκοράρει πρώτη με τον Βέσελι, όμως γρήγορα απάντησε ο Ουόκαπ, ενώ ο Πίτερς με lay up, έδωσε προβάδισμα στους Πειραιώτες, στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης (2-4). Οι Ισπανοί είχαν στοχεύσει στο να κουράσουν τον Φαλ, ο οποίος κυνηγούσε συνέχεια τους κοντούς των “μπλαουγκράνα”, ενώ η ελληνική ομάδα, έμοιαζε κάπως νευρική στο παιχνίδι της. Ο Σίκμα δεν μπορούσε να τα βάλει με τον Πάρκερ, στη θέση του μπήκε ο Πετρούσεφ, που έπιασε αμέσως δουλειά με γκολ-φάουλ για το 7-8 (6΄). Ο Σέρβος έδωσε άλλη οντότητα στην επίθεση της ομάδας του, άνοιξε τους χώρους και το 13-11, ήταν έργο δικό του και του “πύργου” Φαλ. Το ματς δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας, η άμυνα και των δύο αντιπάλων ήταν αποτελεσματική και με καλάθι του Πάρκερ το 13-13 ήταν γεγονός.

Ο Σατοράνσκι έδειξε πως ήταν σε καλή εκτελεστικά βραδιά και με πέντε αναπάντητους πόντους, ξεκόλλησε τους “μπλαουγκράνα” και το 18-20, πάγωσε κάπως το ΣΕΦ. Η Μπαρτσελόνα μέσω του Ερνανγκόμεζ, έκανε ζημιά στην ερυθρόλευκη άμυνα, όμως ο Ράιτ με δύο βολές έγραψε το 28-25, μέσα σε αποθέωση, ενώ ο Γκος συνεργαζόταν με κλειστά μάτια με τους Πετρούσεφ και Ράιτ και το 32-25, ανάγκασε τον Γκριμάου να καλέσει τάιμ-άουτ. O Ολυμπιακός είχε το μομέντουμ, όμως δύο καλές άμυνες των φιλοξενούμενων, έφεραν το παιχνίδι στο μείον τρία (32-29), όμως τα hustle plays του Ράιτ, έκαναν τη διαφορά και η διαφορά αυξήθηκε στους πέντε πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν ορεξάτοι στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Πάρκερ, Λαπροβίτολα και Κάλινις να είναι ζεστοί από την περιφέρεια, όμως το θετικό για τον Ολυμπιακό, ήταν ο Ουόκαπ, που δεν δίσταζε να πάρει δύσκολα σουτ και να ευστοχήσει σε δύσκολες στιγμές. Το 40-43 είχε σιγήσει μερικώς στο γήπεδο, όμως η επάνοδος του Ράιτ στο παιχνίδι, έκανε την επίθεση των Πειραιωτών, πιο αθλητική. Βέβαια το τυχερό τρίποντο του Πάρκερ, έκοψε τα φτερά των γηπεδούχων και το 51-57 έδινε άλλη οντότητα στο παιχνίδι, ύστερα από 30 λεπτά.

Ο Ολυμπιακός με την ποιότητα και την ορμή των Ράιτ, Μακίσικ και Πετρούσεφ, γρήγορα έφερε την κατάσταση προς όφελος του, αν και δύο floater δεν του έκαναν το χατίρι και το 61-59 παρέμεινε υπέρ των “μπλαουγκράνα”. Ο Πετρούσεφ έβγαλε μία καταπληκτική άμυνα, κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ από τον Λαπροβίτολα και ισοφάρισε το παιχνίδι στους 61 πόντους έκαστος (35'). Ο Γκριμάου κάλεσε τάιμ-άουτ, βλέποντας τους παίκτες του, να χάνουν την συγκέντρωσή τους, o Βέσελι έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα με 62-63, όμως ο Ράιτ κέρδισε τον Τσέχο στην ερυθρόλευκη επίθεση, γράφοντας το 64-63. Μάλιστα ο Αμερικανός σέντερ έκανε μία συγκλονιστική τάπα στον Βέσελι, ενώ ο Πετρούσεφ με μαγικό τρίποντο έκανε το 71-66, πριν ο Αμπρίνες με δικό του σουτ γράψει το 71-69. Ο Γιώργος Μπαρζώκας κάλεσε τάιμ-άουτ για την επίθεση της ομάδας του, θέλοντας να τους ηρεμήσει. Ο Ουόκαπ δεν ευστόχησε σε τρίποντο, η Μπαρτσελόνα, πήγε να κάνει την ανατροπή, όμως ο Σατοράνσκι δεν βρήκε στόχο. Η κατοχή παρέμεινε στους Ισπανούς, με τον Λαπροβίτολα να ισοφαρίζει με δύσκολο lay up, όμως ο Ολυμπιακός είχε εφτά δευτερόλεπτα, για να βάλει καλάθι νίκης. Ο Ουίλιαμς Γκος πήρε την ευθύνη πάνω του, ξεγέλασε με προσποίηση τον Αμπρίνες, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και το 71-71, οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση.

Ο Βέσελι σκόραρε τους πρώτους πόντους του έξτρα πενταλέπτου, όμως ο Γκος ισοφάρισε με ατομική ενέργεια. ΟΙ Ισπανοί ναι μεν προηγήθηκαν ξανά με 73-75, όμως ο Μακίσικ με τεράστιο τρίποντο έκανε το 76-75, μέσα σε αποθέωση, ενώ ο Ουόκαπ πήρε το πορτοφόλι του Λαπροβίτολα για το 78-75. Ο Βέσελι με alley oop μείωσε στον ένα, όμως ο Ολυμπιακός με τον Φαλ κέρδισε ύψος και το 80-77 με 42 δευτερόλεπτα, τον έκανε φαβορί για τη νίκη. Ο Σατοράσνκι είχε άλλη άποψη και με τρίποντο από τη γωνία μπροστά στον Φαλ έκανε το 80-80 με 26 δευτερόλεπτα για τη λήξη και της παράτασης. Ο Γκος δεν κατόρθωσε να κερδίσει στο ένας εναντίον ενός τον εντυπωσιακό Σατοράνσκι και η Μπαρτσελόνα με τέσσερα δεύτερα, είχε την ευκαιρία να κλέψει το ματς. Ο Πάρκερ κέρδισε αμφισβητούμενο φάουλ από τον Πετρούσεφ, ευστόχησε στις βολές (80-82) και η Μπαρτσελόνα, έκανε το break, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ 1-2.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 37-32, 51-57, 71-71, 80-82.

