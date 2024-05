Pricefox

Πού θα βρεις το πιο φθηνό τσουρέκι στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προκύπτει από την έρευνα του Pricefox.gr για τις τιμές στις οποίες πωλούνται, σε διάφορες περιοχές, τα τσουρέκια, αλλά και τα σοκολατένια αυγά.

-

Η ομάδα του Pricefox, η πλατφόρμα σύγκρισης κι αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου online, μπήκε σε γνωστή πλατφόρμα delivery και μάζεψε τις τιμές από όλα τα καταστήματα που πουλάνε τσουρέκι, σοκολατένια αυγά και τσουρέκια με σοκολάτα για να ξέρεις φέτος πόσο θα σου κοστίσουν αυτές οι λιχουδιές.

Πάμε να δούμε τις τιμές τους.

Πόσο κοστίζει το τσουρέκι και το πασχαλινό αυγό στην Αττική

Κέντρο Αθήνας: Κολωνάκι- Ομόνοια

Σε κεντρικές περιοχές της Αττικής, όπως το Κολωνάκι και η Ομόνοια, οι τιμές των τσουρεκιών κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, στο Κολωνάκι η ελάχιστη τιμή για το απλό τσουρέκι είναι στα 5,29 ευρώ και η μέγιστη 12,80.

Όσον αφορά στα γεμιστά τσουρέκια οι τιμές τους κυμαίνονται από 8,29 ευρώ έως 20 το πιο ακριβό.

Τέλος, στο Κολωνάκι μπορείς να βρεις σοκολατένιο αυγό από 14 ευρώ έως και 25.

Από την άλλη στην Ομόνοια το απλό τσουρέκι ξεκινάει από 5,70 και φτάνει μέχρι 12,80 και το γεμιστό με σοκολάτα από 8,29 έως 24 ευρώ.

Σοκολατένια αυγά στην Ομόνοια θα βρεις με 7,20 ευρώ.

Βόρεια Προάστια- Μελίσσια

Στα βόρεια προάστια και πιο συγκεκριμένα στα Μελίσσια οι τιμές στο απλό τσουρέκι είναι ίδιες με αυτές του Κολωνακίου, 5,29 ευρώ η ελάχιστη και 12,80 ευρώ η μέγιστη.

Τα γεμιστά τσουρέκια ξεκινούν από 8,29 ευρώ και φτάνουν μέχρι 23,80, ενώ τα σοκολατένια αυγά κυμαίνονται μεταξύ 7,20- 23,80 ευρώ.

Δυτικά Προάστια- Κερατσίνι

Τέλος, στην περιοχή του Κερατσινίου η ελάχιστη τιμή για απλό τσουρέκι είναι στα 4 ευρώ και η μέγιστη €8,80. Οι τιμές στα γεμιστά τσουρέκια κυμαίνονται από 9,90 έως 23,80.

Στο Κερατσίνι το πιο φθηνό τσουρέκι

Με 4 ευρώ το τεμάχιο, το πιο οικονομικό τσουρέκι στην Αττική θα βρεις στο Κερατσίνι, ενώ το πιο ακριβό στην Ομόνοια με 5,70 ευρώ.

Αναφορικά με το γεμιστό τσουρέκι εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το πιο ακριβό φθηνό συναντάται στο Κερατσίνι με 9,90 ευρώ, την ώρα που στο Κολωνάκι, την Ομόνοια και τα Μελίσσια μπορείς να το βρεις με 8,90 ευρώ.

Το πιο ακριβό, ωστόσο, γεμιστό τσουρέκι συναντάται στα Μελίσσια με 24 ευρώ.

Αναφορικά με τα σοκολατένια αυγά στην Ομόνοια και τα Μελίσσια θα πληρώσεις 7,2 ευρώ και στα Μελίσσια 25,1 ευρώ.

Πόσο κοστίζει το τσουρέκι και το πασχαλινό αυγό στην υπόλοιπη Ελλάδα

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη η ελάχιστη τιμή για το απλό τσουρέκι ανέρχεται στα 6,50 ευρώ και η μέγιστη στα 12,80.

Τα γεμιστά τσουρέκια κυμαίνονται από 12,5- 23 ευρώ και τα σοκολατένια αυγά στα 8 ευρώ.

Πάτρα

Στην πρωτεύουσα της Αχαΐας το απλό τσουρέκι θα σου κοστίζει 6 ευρώ, ενώ το γεμιστό κυμαίνεται από 9,80 έως τα 16 ευρώ.

Λάρισα

Η πιο οικονομική επιλογή στη Λάρισα για απλό τσουρέκι είναι 5 ευρώ και η πιο ακριβή 7,90. Τα γεμιστά τσουρέκια κυμαίνονται από 10,98 μέχρι και 13,20 ευρώ.

Βόλος

Στο Βόλο το απλό τσουρέκι συναντάται στα 4,5 ευρώ το πιο οικονομικό και στα 9 το πιο ακριβό. Τα γεμιστά τσουρέκια ξεκινάνε από 7,4 ευρώ και φτάνουν έως τα 16, ενώ τα σοκολατένια αυγά θα τα βρεις με 7,2 ευρώ.

Ηράκλειο Κρήτης

Στην Κρήτη, και πιο συγκεκριμένα, στην πόλη του Ηρακλείου το απλό τσουρέκι ξεκινάει από τα 5,9 ευρώ και φτάνει τα 10, ενώ το γεμιστό συναντάται στα 12,90 ευρώ.

Στο Βόλο το πιο οικονομικό τσουρέκι στην Ελλάδα

Στο Βόλο συναντάται το πιο οικονομικό τσουρέκι στην Ελλάδα, με την τιμή του να ανέρχεται στα 4 ευρώ. Την ίδια ώρα το πιο ακριβό, σύμφωνα με την έρευνα, απαντάται σε Αττική και Θεσσαλονίκη με την τιμή του να αγγίζει τα 12,80 ευρώ.

Στο Pricefox.gr εκτός από συγκριτικές έρευνες και συμβουλές εξοικονόμησης, μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει ασφάλειες οχημάτων και να αγοράσει με όφελος έως και 40% ετησίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιργιστάν: Φορτηγό παρέσυρε δεκάδες μαθητές - Πολλοί νοσηλεύονται σε ΜΕΘ (βίντεο)

Μάτι: Από την αρχή

Τροχαίο στην Βούλα: Δύο μηχανές παρέσυραν την γυναίκα - Την εγκατέλειψε ο ένας οδηγός