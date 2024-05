Κόσμος

Τουρκία κατά Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Τι αναφέρθηκε επισήμως από την τουρκική ηγεσία για την στάση της χώρας στην προσφυγή κατά του Ιστραήλ, που θα ασκήσει χώρα της Αφρικής.

Η Τουρκία θα στηρίξει την προσφυγή της Νοτίου Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδονησίας Ρέτνο Μαρσούντι στην Άγκυρα, ο Χακάν Φιντάν είπε: «Παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που κάναμε σήμερα στον Πρόεδρό μας και σύμφωνα με την πολιτική απόφαση που ελήφθη, θα ήθελα να το ανακοινώσω εδώ για πρώτη φορά. Ως Τουρκία, αποφασίσαμε να παρέμβουμε στην υπόθεση που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο, αποφασίσαμε να παρέμβουμε στη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ΄ότι «στο εξής θα ολοκληρώσουμε το νομικό μας έργο αφού ληφθεί αυτή η πολιτική απόφαση από τον Πρόεδρό μας και αφού ανακοινωθεί σε όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες τις φιλικές και συμμαχικές χώρες για το τι μπορεί να γίνει περισσότερο σε αυτό το θέμα και ποιες χώρες μπορούν να υποβάλουν περαιτέρω αίτηση».

Από πλευράς του, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, έχει επανειλημμένα επιτεθεί κατά του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία δεν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που χαρακτηρίζουν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

