Άμστερνταμ: Θέση στάθμευσης πωλείται για 495000 ευρώ!

Αδιανόητα υψηλό είναι το ποσό έναντι του οποίου πωλείται η θέση στάθμευσης. Δείτε λεπτομέρειες και τους λόγους για τους οποίους υπάρχει τόσο υψηλό τίμημα.

Θέση στάθμευσης κοντά στο περίφημο Φόντελπαρκ, τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στο Άμστερνταμ, πωλείται σε τιμή που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Ολλανδία, όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί λόγω της στεγαστικής κρίσης.

Προσφέρεται προς πώληση έναντι 495.000 ευρώ στον ιστότοπο Funda που εξειδικεύεται σε αγγελίες ακινήτων. Είναι ο πιο ακριβός χώρος στάθμευσης στην Ολλανδία, σύμφωνα με το RTL.

Η θέση είναι 4,65μ. επί 3,85μ., συνολικά 18 τετραγωνικά μέτρα. Βρίσκεται σε κλειστό συγκρότημα στάθμευσης, «στον πιο διάσημο και πολυτελή εμπορικό δρόμο της Ολλανδίας», την P.C. Hooftstraat, σε απόσταση αναπνοής από το εθνικό μουσείο (Rijksmuseum) και το μουσείο Βαν Γκογκ.

Διατίθεται εναλλακτικά προς ενοικίαση έναντι 750 ευρώ τον μήνα.

Η τιμή πώλησης της συγκεκριμένης θέσης στάθμευσης είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο μιας κατοικίας στην Ολλανδία – γύρω στα 430.000 ευρώ, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε στα τέλη του 2023.

Στο ρεπορτάζ του RTL επισημαίνεται ότι σπανίζουν οι θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο των περισσότερων ολλανδικών μεγαλουπόλεων, όχι μόνο του Άμστερνταμ. «Γίνονται όλο και πιο σπάνιες, επομένως η αξία τους αυξάνεται. Αλλά φυσικά ένας τέτοιος χώρος δεν μπορεί να αξίζει μισό εκατομμύριο ευρώ», υπογραμμίζεται.

Ο καθένας φυσικά πουλάει όσο θέλει, «εξαρτάται μόνο από το αν κάποιος είναι αρκετά τρελός για να πληρώσει αυτό το ποσό», καταλήγει το ρεπορτάζ του RTL.