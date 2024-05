Υγεία - Περιβάλλον

Κατάρρευση 44χρονης μπροστά στο παιδί της: Το αγοράκι έκλαιγε και φώναζε “Μαμά!”

Θρήνος στην Κρήτη για την γυναίκα που κατέρρευσε στον δρόμο, μπροστά στο μικρό παιδί της, με το οποίο βγήκαν βόλτα για να του αγοράσει λαμπάδα...

«Το κρατούσε δίπλα της το αγοράκι. Άρχισε και έκλαιγε… “Έμεινε” το παιδάκι… “Μαμά, μαμά!”έλεγε», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας για την 44χρονη μητέρα που κατέρρευσε τη Μεγάλη Τετάρτη στη μέση του δρόμου στην Κρήτη, μπροστά στα μάτια του παιδιού της.

Η μητέρα διέσχιζε τον δρόμο, κρατώντας από το χέρι το μικρό της αγοράκι, όταν ξαφνικά κατέρρευσε.

Διερχόμενοι οδηγοί και περαστικοί έσπευσαν για βοήθεια, όμως δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Συγκλονισμένη είναι η θεία του αγοριού, που άκουσε τα πάντα στο τηλέφωνο.

«Γελάγαμε, κάναμε τα αστεία μας και ξαφνικά σταμάτησε να μου απαντάει… Στην αρχή άκουσα μία οχλαγωγία, άκουγα τον μικρό να φωνάζει: “Μαμά, μαμά, μαμά!”…». Άκουγα ότι δεν έπαιρνε αναπνοές. Και μετά ενημέρωσα τον αδερφό της και τη μητέρα της», δήλωσε στο «Star» η γυναίκα.

Η άτυχη μητέρα είχε πάει στην αγορά με τον εξάχρονο γιο της, για να διαλέξουν λαμπάδα.

«Ήταν ξαφνικό, δεν το περιμέναμε κι εμείς. Πήγε να πάρει λαμπάδα», λέει συγγενικό της πρόσωπο.

Όπως λένε, η άτυχη 44χρονη ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.

