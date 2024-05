Αθλητικά

ΝΒΑ: Οι Μπακς αποκλείστηκαν με τον Αντετοκούνμπο στον...πάγκο

Δεν τα κατάφεραν οι Μπακς να προκριθούν στα play offs του ΝΒΑ, με τον "Greek Freak" να παραμένει στον πάγκο.

Ο Ομπι Τόπιν σημείωσε 21 πόντους και ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ πρόσθεσε 20 καθώς οι Ιντιάνα Πέισερς απέκλεισαν τους Μιλγουόκι Μπακς νικώντας με 120-98 στον 6ο αγώνα μιας σειράς πρώτου γύρου της Ανατολικής Περιφέρειας στην Ιντιανάπολη, «γράφοντας» το άδοξο τέλος για την ομάδα του Μιλγουόκι.

Σε έναν αγώνα που απουσίασε ξανά (εκτός από τις 9/4)ο τραυματίας Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ έπαιξε ο Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους στην επιστροφή του από απουσία δύο αγώνων που προκλήθηκε από τενοντίτιδα του δεξιού αχίλλειου. Ο Μπρουκ Λόπεζ σημείωσε 20 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 20 και 15 ριμπάουντ.

Η Ιντιάνα, που έφτασε στην επιτυχία έχοντας μεγάλη βοήθεια από τους παίκτες που έφτασνα από τον πάγκο, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά της Ανατολής τους Νικς Νέας Υόρκης που απέκλεισαν τους Φιλαδέλφεια 76ερς (118-115).

Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 41 πόντους, ο Τζος Χαρτ σημείωσε το καθοριστικό τρίποντο (25’’ από το τέλος) και οι Νικς απέκλεισαν τους Φιλαδέλφεια 76ερς από τα play off του ΝΒΑ , επικρατώντας με 118-115 στον 6ο αγώνα της σειράς.

Χάρη στη νίκη τους με 4-2, οι Νικς, που δημιούργησαν αλλά…έχασαν διαφορά 22 πόντων, προκρίθηκαν για δεύτερη σερί χρονιά στον 2ο γύρο των play-off, και θα αντιμετωπίζουν τους Ιντιάνα Πέισερς στην Ανατολική Περιφέρεια. Ο 1ος αγώνας έχει οριστεί για τα ξημερώματα της Τρίτης στη Νέα Υόρκη.

Αναζητώντας μια δεύτερη νίκη σε τρεις επισκέψεις στη Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια της σειράς, οι Νικς προηγήθηκαν με 107-99 με 3:26 να υπολείπονται πριν οι «απελπισμένοι» 76ers συσπειρωθούν και αντεπιτεθούν χωρίς όμως να αντέξουν στο τέλος. Ο Τζοέλ Εμπίντ είχε 39 πόντους και 13 ριμπάουντ, ο Μπάντι Χιλντ πρόσθεσε 20 πόντους.

Φιλαδέλφεια-Νέα Υόρκη 115-117

* Η Νέα Υόρκη προκρίθηκε με 4-2 στη σειρά.

Ιντιάνα-Μιλγουόκι 120-98

* Η Ιντιάνα προκρίθηκε με 4-2 στη σειρά.

