Life

“Ψυχοκόρες”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια στον ΑΝΤ1

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη του Πάσχα θα προβάλλονται πάλι στον ΑΝΤ1 οι "Ψυχοκόρες".

Την εβδομάδα μετά το Πάσχα οι «Ψυχοκόρες», έρχονται από Τρίτη 7 Μαΐου έως και Πέμπτη 9 Μαΐου στις 21:00 για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 21:00-ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 23

Η Βασιλική δίνει εξετάσεις για την εισαγωγή της στο κολλέγιο. Ο Τύπος «χτυπά» τη Μάγια, που ακολουθεί τη συμβουλή του πατέρα της και φεύγει για λίγο καιρό στις Σπέτσες ώσπου να ηρεμήσει η κατάσταση. Ο Παύλος μαθαίνει πως εδώ και καιρό δεν μπαίνει πλέον το έμβασμα από τον Αρδίτη στους γονείς του. Με τον νεογέννητο γιο της πλέον στα χέρια της, η Φρόσω αλλάζει τελείως τη στάση της απέναντι στον Νάτση. Ο τελευταίος ξεκαθαρίζει στους γαμπρούς του ότι εκείνος και μόνο ορίζει τι θα γίνει με τα κτήματα. Ο Κοσμάς ζητά από την Αρχοντούλα να δίνει φάρμακα στη Νέλλα χωρίς να το καταλάβει. Η Δεσποινιώ πιάνει δουλειά στο θέατρο κι η Νέλλα αναζητά τον Τάσο, που δεν έχει δώσει σημεία ζωής τόσο καιρό.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 21:00-ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 24

Η Μαρίκα απορεί με τη συμπεριφορά της Νέλλας και την ξαφνική της προτίμηση σε εκείνη κι όχι στην Αρχοντούλα. Προς έκπληξη όλων, ο Παύλος ανακοινώνει ότι θα ακολουθήσει στο ταξίδι στις Σπέτσες, ενώ, φτάνοντας στο νησί, έρχεται σε σύγκρουση με τον Ερμή όταν τον βλέπει να επιτίθεται ερωτικά στη Βασιλική. Ο Στράτος και ο Οδυσσέας βάζουν τις γυναίκες τους να επηρεάσουν την Ευανθία για τα κτήματα. Η Ευανθία φέρνει παραμάνα για το μωρό για να απομακρύνει τη Φρόσω από κοντά του και εκείνη την εκδικείται. Ο Σώτος γυρίζει σπίτι από το Μόναχο και ο Κοσμάς τού ανακοινώνει πως θα αναλάβει το ιατρείο του εργοστασίου.

Η Νέλλα συνεχίζει τις προσπάθειες να εντοπίσει τον Τάσο, ο οποίος συναντά τη Βικτωρία και καταστρώνουν μαζί το σχέδιό τους για τη Δεσποινιώ…

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 -ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 25

Ο Παύλος γυρνάει εσπευσμένα στην Αθήνα με τον Ερμή όταν πληροφορείται ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή, ενώ η Μάγια με τη Βασιλική μένουν στο νησί. Ο Παύλος συγκρούεται με τον Αρδίτη και ο Ερμής αρχίζει να συχνάζει στη χαρτοπαικτική λέσχη του συνεργάτη του Τάσου. Ο Τάσος πηγαίνει στο σπίτι του Κοτρώτση και συναντά τη Νέλλα. Η Μαρίκα μιλά στην Αρχοντούλα για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Νέλλας, όμως, το μόνο που απασχολεί την Αρχοντούλα είναι να απομακρύνει τη Μαρίκα από τον Σώτο. Η Φρόσω συνεχίζει να υπονομεύει την Ευανθία και να έρχεται πιο κοντά με τον Νάτση. Η Δεσποινιώ ανοίγεται στον Ντίνο, τον συνάδελφό της στο θέατρο.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο

Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης

Concept

Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

Δείτε όλα τα επεισόδια της συγκλονιστικής ιστορίας των «Ψυχοκορών» στο ΑΝΤ1+.

