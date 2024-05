Οικονομία

ΟΟΣΑ – Χατζηδάκης: Οι συναντήσεις του υπουργού Οικονομικών στο Παρίσι

Σειρά συναντήσεων είχε στο Παρίσι ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μετείχε στη διάσκεψη του ΟΟΣΑ.

Σειρά από σημαντικές διμερείς συναντήσεις πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ που διεξήχθη χθες και σήμερα στο Παρίσι.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης συνάντησε τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ulrik Knudsen, με τον οποίον αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά του ο κ. Knudsen αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα πέντε τελευταία χρόνια στην Ελληνική οικονομία και ενθάρρυνε τον Έλληνα Υπουργό να συνεχίσει η κυβέρνηση τις προσπάθειες για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε την περασμένη δεκαετία.

Ο κ. Χατζηδάκης συνάντησε επίσης τον Τούρκο ομόλογό του Mehmet Simsek, με τον οποίον συζήτησαν την πορεία της οικονομίας των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια την συνάντησης σημειώθηκε με ικανοποίηση η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις ενώ ειδική αναφορά έγινε στο πρόγραμμα ταχείας χορήγησης θεώρησης εισόδου (visa express), το οποίο έχει συμβάλει στην αύξηση των επισκέψεων Τούρκων τουριστών στα νησιά του Αιγαίου.

Ο Έλληνας Υπουργός συνάντησε επίσης τον Υπουργό Οικονομίας του Ισραήλ Nir Barkat, με τον οποίον αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συζητήθηκε πρόταση του Ισραήλ προς την Ελληνική πλευρά για την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών στον τομέα της καινοτομίας, με δεδομένο ότι το Ισραήλ πρωτοπορεί παγκοσμίως στο συγκεκριμένο τομέα.

Ο κ. Χατζηδάκης συνάντησε επίσης τον Υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ιαπωνίας, Taro Kono, ο οποίος προηγουμένως είχε διατελέσει Υπουργός Εξωτερικών. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και η προσπάθεια να ενισχυθούν περαιτέρω, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Τόκιο. Επισημαίνεται ότι Ελλάδα και Ιαπωνία υπέγραψαν τον περασμένο Νοέμβριο Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια των δύο χωρών στο προσεχές διάστημα.

Ο κ. Χατζηδάκης είχε επίσης μια σύντομή συνάντηση με τον Ελβετό Υπουργό Οικονομίας, Παιδείας και Έρευνας, Guy Parmelin, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτεί την Ελλάδα.

Στη συνεδρίαση με θέμα την επίτευξη βιώσιμης χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι παράλληλα με την προσπάθεια βελτίωσης των προοπτικών της Ελληνικής οικονομίας η κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικά βήματα στην προώθηση της πράσινης μετάβασης. Ειδικότερα, επεσήμανε τη μείωση της χρήσης άνθρακα κατά 80%, την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 43% σε σχέση με το 2005, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών (με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως με βάση το ποσοστό της ηλεκτροπαραγωγής που προέρχεται από ήλιο και άνεμο και στην 5η θέση όσον αφορά την κατά κεφαλήν δυναμικότητα) και τη σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ο Έλληνας Υπουργός τόνισε επίσης ότι οι εθνικές πολιτικές, όσο φιλόδοξες και αν είναι, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός και ανάληψη συλλογικών δράσεων σε διεθνές επίπεδο, ενώ εξήρε τη θετική συμβολή του ΟΟΣΑ σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

Σε ειδικότερη συνεδρίαση με θέμα την εξεύρεση των χρηματοδοτικών πόρων που απαιτούνται για την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί πιο ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με την παροχή κινήτρων και την χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς επίσης και αποτελεσματικότερος συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων (κράτη, αναπτυξιακές τράπεζες, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.).

«Οι κλιματικοί στόχοι που έχουμε θέσει είναι σωστοί αλλά έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά την επίτευξή τους. Είναι σαφές ότι δεν αρκεί οι πιο προηγμένες χώρες να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται τη βοήθειά μας. Έχουμε ηθική υποχρέωση να πετύχουμε. Αλλά είναι και προς το συμφέρον μας. Γιατί αν δεν τα καταφέρουμε το κόστος που θα κληθούμε να πληρώσουμε στο μέλλον, είτε με τη μορφή περιβαλλοντικών καταστροφών είτε με τη μορφή αυξημένων μεταναστευτικών ροών θα είναι υψηλότερο», κατέληξε ο Έλληνας Υπουργός.

