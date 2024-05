Κοινωνία

Εκρήξεις σε Νέο Κόσμο - Πειραιά: Τα βίντεο - ντοκουμέντα που βοήθησαν στην εξιχνίαση των υποθέσεων

Βίντεο που βοήθησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1. Παράλληλα οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Του Μανώλη Ασαριώτη, από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Προφυλακιστεοί κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τις βομβιστικές επιθέσεις σε πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά και σε κάβα στον Νέο Κόσμο.

Ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει βίντεο, που έπαιξαν κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση τής υπόθεσης.

Ο 40χρονος υπήκοος Αλβανίας προσεγγίζει στον Νέο Κόσμο μία μαύρη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Αφήνει το κράνος στη δεξιά πλευρά της και αποχωρεί.

Λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει στο ίδιο σημείο ο 37χρονος συνεργός του. Φοράει το κράνος, επιβιβάζεται σε αυτή και αναχωρεί για να συναντήσει τον 40χρονο στο Παλαιό Φάληρο.

Εκεί άλλη κάμερα ασφαλείας τον απαθανάτισε να παίρνει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και να επιβιβάζεται ως συνοδηγός στη μοτοσικλέτα.

Από εκεί φέρονται να πήγαν στην Ομηρίδου Σκυλίτση, στον Πειραιά, και να τοποθέτησαν τη βόμβα στον μαντρότοιχο τού πρατηρίου βενζίνης

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπως αυτό, στο οποίο απεικονίζονται οι δράστες της επίθεσης στην κάβα να καταφθάνουν με μοτοσικλέτα και ο συνοδηγός να τοποθετεί τη βόμβα μπροστά από την αποθήκη με τα ποτά, εκμεταλλεύτηκαν τα στελέχη της ΔίωξηςΕκβιαστών, για να φθάσουν στους κατηγορούμενους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με τα δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μας έδωσαν πολύτιμα στοιχεία για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τους δράστες και στις δύο περιπτώσεις.»

Στην ενέργεια τού Νέου Κόσμου, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν και ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε ενοικιάσει 35χρονος συλληφθείς.

Ο 35χρονος κατηγορούμενος είπε ότι «Πράγματι εγώ είχα ενοικιάσει το αυτοκίνητο, αλλά τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα δεν το οδηγούσα εγώ και δεν

επέβαινα σε αυτό. Το είχα δανείσει σε κάποιον με το όνομα Ηλίας, αλλά δεν γνωρίζω το επίθετό του ή άλλα στοιχεία για εκείνον.»

Και οι τέσσερις μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εκδίκαση τής υπόθεσης στο ακροατήριο.

