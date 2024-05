Life

Πάσχα: Αύξηση στις πληρότητες των νησιών (βίντεο)

Τι αναφέρουν στον ΑΝΤ1 εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου για του δημοφιλείς πασχαλινούς προορισμούς.

Της Τζίνας Στασινοπούλου από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Την τιμητική τους έχουν αυτές τις ημέρες, οι νησιωτικοί προορισμοί της χώρας, όπου καταγράφεται αύξηση 20% στις πληρότητες.

Eκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, από την Κέρκυρα και την Κρήτη μιλούν στον ΑΝΤ1.

Τα μοναδικά έθιμα της Κέρκυρας της αρχόντισσας του Ιονίου κάνουν το νησί πόλο έλξης για το Πάσχα.

Εκατό τοις εκατό είναι οι πληρότητες στο κέντρο της πόλης ενώ σταδιακά γεμίζουν και τα καταλύματα στις γύρω περιοχές

Ο Βασίλης Καλούδης, τουριστικός πράκτορας Κέρκυρας αναφέρει

Ότι «Από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για το Πάσχα είναι και οι Κυκλάδες.»

Ο Δεσιπρης Ιουλιανος, πρόεδρος ξενοδόχων αναφέρει ότι «ειμαστε στο 90%»

Στη Σαντορίνη ξένοι τουρίστες και Έλληνες επισκέπτες θα γίνουν ένα για να απολαύσουν τις άγιες ημέρες

Στον Πόρο, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς και τα νησιά του Αργοσαρωνικού οι πληρότητες στα καταλύματα φτάνουν το 90 %

Με τιμές για όλα τα βαλάντια και οι τιμές στα πακέτα του εξωτερικού δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους Έλληνες είναι:

Ιταλία

Ισπανία

Πορτογαλία

Γαλλία

Κωνσταντινούπολη