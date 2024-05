Πολιτισμός

Κέρκυρα: Έσπασαν τους μπότηδες για την Πρώτη Ανάσταση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζωντάνεψε και φέτος το έθιμο του σπασίματος των μπότηδων στην Κέρκυρα.

-

Γεμάτα με τόσο κόσμο που προκάλεσαν την καθυστέρηση του εθίμου του σπασίματος των μπότηδων ήταν τα καντούνια της Κέρκυρας το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, για την πρώτη Ανάσταση.

Χιλιάδες κόσμου από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν εκεί για να βιώσουν από κοντά το μοναδικό αυτό πασχαλινό έθιμο.

Τα μπαλκόνια της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν ήδη στολισμένα με κόκκινες κορδέλες και τα κανάτια ή μπότηδες γεμάτα με νερό.

Γι’αυτό κι έκαναν φασαρία πέφτοντας στους δρόμους, ενώ οι Φιλαρμονικές πήραν τη δική τους θέση, παίζοντας χαρμόσυνη μουσική και εμβατήρια, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης.

Βίντεο: ioniantv/Youtube





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Πρώτη Ανάσταση στην Τήνο (εικόνες)

Λάρισα: Παρέσυρε δημοτικούς αστυνομικούς που πήγαν να το κόψουν κλήση (βίντεο)

Παναγιώτης Χαρέλας: Πέθανε ξαφνικά ο Πρόεδρος της ΠΟΣΥΦΥ