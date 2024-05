Κόσμος

Δίκη Τραμπ: Τον “κάρφωσε” η πρώην εκπρόσωπος Τύπου

Τι κατέθεσε στο δικαστήριο η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το σεξουαλικό σκάνδαλο με την πορνοστάρ.

Η Χόουπ Χικς, η γυναίκα που ήταν εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε στην ποινική δίκη του τέως προέδρου των ΗΠΑ και «κάρφωσε» τον πρώην πλανητάρχη για την προσπάθειά του να πετύχει τη σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς : Ο Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τεσσάρων ετών, δικάζεται για 34 κακουργηματικές κατηγορίες για παραποίηση αρχείων με στόχο να καλύψει το σεξουαλικό του σκάνδαλο.

Η εισαγγελία κάλεσε την κ. Χικς - παρά τη θέλησή της - για να καταδείξει αυτό που υποστηρίζει ότι ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος του κ. Τραμπ στην αποσιώπηση αυτού του σκανδάλου και άλλων.

Η Χικς κατέθεσε, παρεμβάλλοντας πολλές απολογητικές φιλοφρονήσεις, ότι ο κ. Τραμπ ήταν ένας εμμονικός μικροδιαχειριστής της εικόνας. Αναγνώρισε επίσης ότι της φαινόταν απίθανο ότι ο Μάικλ Κοέν, ο ατζέντης του κ. Tραμπ, θα έδινε κρυφά χρήματα στην πορνοστάρ, χωρίς την άδειά του.

Η κ. Χικς κατέθεσε ότι ο κ. Τραμπ έδειξε να έχει γνώση αυτής της πληρωμής, χρόνια μετά το γεγονός. "Η γνώμη του κ. Τραμπ", είπε, ήταν ότι "θα ήταν κακό να είχε βγει αυτή η ιστορία πριν από τις εκλογές".

Η κ. Χικς, η οποία έπεσε σε δυσμένεια με τον κ. Τραμπ μόλις αποκαλύφθηκε ότι είχε εκφράσει κατ' ιδίαν την οργή της για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 από τους υποστηρικτές του, είπε στην κατάθεσή της ότι δεν έχουν μιλήσει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Πάντως, η πρώην εκπρόσωπος του Τραμπ έδειξε και ένα διαφορετικό πρόσωπο: "Είμαι πραγματικά νευρική", παραδέχτηκε στον εισαγγελέα που την εξέταζε. Η φόρτιση της κ. Χικς κορυφώθηκε ώρες αργότερα, όταν ο δικηγόρος του κ. Τραμπ άρχισε να την εξετάζει - και τότε άρχισε να κλαίει. Καθώς η φωνή της έσπασε, ο κ. Τραμπ κλείδωσε τα μάτια του πάνω της.

Η ερώτηση που αρχικά εκνεύρισε την κ. Χικς αφορούσε τη θητεία της στις επιχειρήσεις του πρώην πλανητάρχη - όταν ξεκινούσε την καριέρα της στην επικοινωνία. Η κ. Χικς κατέβηκε από το βήμα και η δίκη διακόπηκε για να μπορέσει να ηρεμήσει. Επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα για να συνεχίσει την κατάθεσή της, ταμπονάροντας περιστασιακά τα μάτια της με ένα χαρτομάντιλο.

Η συναισθηματική φόρτιση της Χικς αντανακλούσε τη δυσφορία της να καταθέσει εναντίον ενός ανθρώπου με τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα της και ο οποίος της εμπιστεύτηκε τη φήμη του. Κάθε φορά που η ανάκριση έφερνε στην επιφάνεια μια άλλη ανάμνηση από την εργασία της για τον Τραμπ - στην εταιρεία του, στην εκστρατεία του και τελικά στον Λευκό Οίκο του - η κ. Χικς φαινόταν να παλεύει με τα δάκρυα.

