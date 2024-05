Αθλητικά

La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης πρωταθλήτρια Ισπανίας

Η Ρεάλ νίκησε την Μπαρτσελόνα κι έγινε πάλι "βασίλισσα" στον θρόνο της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε τον 36ο τίτλο της Ιστορίας της στη LaLiga, καθώς η Τζιρόνα πήρε το καταλανικό ντέρμπι με 4-2 επί της Μπαρτσελόνα και χάρισε στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι ένα μη αναστρέψιμο προβάδισμα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «μερένγκες», που μετρούν μόλις μία ήττα στο εφετινό πρωτάθλημα, βρίσκονται στο +13 πλέον από τη δεύτερη Τζιρόνα, ενώ οι «μπλαουγκράνα» υποχώρησαν στην τρίτη, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε του εφετινού πρωταθλήματος Ισπανίας.

Με ανατροπή στην ανατροπή, η Τζιρόνα πήρε το πολυπόθητο «τρίποντο», αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περιόδου, προσφέροντας την ίδια στιγμή... απλόχερα τον τίτλο στη Ρεάλ.

Μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα, η Μπαρτσελόνα πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Κρίστενσεν, ο οποίος από το ύψος της περιοχής έγραψε το 0-1. Ένα λεπτό, όμως, διήρκησαν οι πανηγυρισμοί των «μπλαουγκράνα», καθώς στο 4΄ ο Ντόβμπικ πήρε την κεφαλιά και αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας της Μπαρτσελόνα ισοφάρισε σε 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου κέρδισαν πέναλτι, με τον Λεβαντόφσκι να αναλαμβάνει την εκτέλεση για το 1-2.

Ωστόσο στην εκκίνηση της επανάληψης ο Πορτού έφερε και πάλι το παλι το ματς στα ίσια (2-2, 65΄). Με γρήγορη ανατροπή όμως και μετά από λάθος στο κέντρο της Μπαρτσελόνα, ο Γκουτιέρες έγραψε το 3-2 (67΄) για την Τζιρόνα, με τον Πορτού να σκοράρει και πάλι και να διαμορφώνει στο 74΄ το τελικό 4-2.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 34ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2

(27΄, 51΄ Ινιάκι Γουίλιαμς)

Σοσιεδάδ-Λας Πάλμας 2-0

(33΄ αυτ. Σουάρεθ, 45+1΄ Μπέκερ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Κάντιθ 3-0

(51΄ Ντίαθ, 68΄ Μπέλιγχαμ, 90+3΄ Χοσέλου)

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 4-2

(4΄ Ντόβμπικ, 65΄, 74΄ Πορτού, 67΄ Γκουτιέρες - 3΄ Κρίστενσεν, 45+1΄ πεν. Λεβαντόφσκι)

Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 04/05

Οσασούνα-Μπέτις 05/05

Θέλτα-Βιγιαρεάλ 05/05

Βαλένθια-Αλαβές 05/05

Ράγιο Βαγεκάνο-Αλμερία 05/05

Σεβίλη-Γρανάδα 05/05

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 87 -34αγ.

Τζιρόνα 74 -34αγ.

Μπαρτσελόνα 73 -34αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 64

Αθλέτικ Μπιλμπάο 61 -34αγ.

Σοσιεδάδ 54 -34αγ.

Μπέτις 49

Βαλένθια 47

Βιγιαρεάλ 45

Χετάφε 43 -34αγ.

Οσασούνα 39

Αλαβές 38

Σεβίλη 38

Λας Πάλμας 37 -34αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 34

Μαγιόρκα 32

Θέλτα 31

Κάντιθ 26 -34αγ.

Γρανάδα 21

Αλμερία 14 —ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ--

