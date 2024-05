Κοινωνία

Έγκλημα στη Σάμο: Στον Εισαγγελέα η 49χρονη που σκότωσε τον πατέρα της

Η 49χρονη κατάφερε στον 70χρονο πατέρα της πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με υδραυλικό κάβουρα

Στον Εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η 49χρονη, η οποία το Μεγάλο Σάββατο, σκότωσε τον πατέρα της στη Σάμο.

Η 49χρονη κατάφερε στον 70χρονο πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας υδραυλικό κάβουρα και στην συνέχεια -λίγο πριν τις 08:30 το πρωί- ειδοποίησε η ίδια την Αστυνομία και παραδέχτηκε το έγκλημά της.

Η γυναίκα συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ να αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν στην δολοφονία του ίδιου της του πατέρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η 49χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει χρόνια ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σοκαρισμένοι από το τραγικό περιστατικό δηλώνουν οι γείτονες του 70χρονου

«Είχα την εντύπωση ότι τώρα εκείνη δεν ήταν εδώ… Δεν ξέρω, μήπως ήρθε για τις γιορτές… Δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Ο άνδρας ζούσε μόνος του»

Συγγενής του θύματος σε δηλώσεις του ανέφερε, πως η 49χρονη από τότε που χώρισε, τα τελευταία 15 χρόνια έμενε στη Σάμο με τον πατέρα της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει τον είχε χτυπήσει ξανά τα Χριστούγεννα. «Τον είχε ξαναχτυπήσει τον πατέρα της τα Χριστούγεννα. Το κορίτσι αυτό είναι πολύ άρρωστο, έχει ένας είδος σχιζοφρένειας, τώρα χρόνια και δεν έπαιρνε τα φάρμακά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τετάρτη το πρωί. Μέχρι την απολογία της, η 49χρονη θα παραμείνει κρατούμενη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου.

