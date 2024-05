Αθλητικά

Χώρισαν Τσιτσιπάς - Μπαντόσα: Η ανακοίνωση και η παράκληση

Τι αναφέρει η ανάρτηση με την οποία έγινε γνωστός ο χωρισμός του Στέφανου Τσιτσιπά από την Πάουλα Μπεντόσα.

Τίτλοι τέλους μπήκαν στη σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με την Ισπανίδα τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω story στο Instagram.

Η Μπαντόσα έγραψε ότι αποφάσισε με τον Στέφανο Τσιτσιπά να χωρίσουν και ότι προχωρούν ως φίλοι, με σεβασμό ο ένας για τον άλλον, στα χωριστά μονοπάτια τους. Η τενίστρια ζήτησε από τον κόσμο να σεβαστεί την προσωπική της ζωή και ευχαρίστησε για την υποστήριξη τους φίλους και την οικογένειά της.

Η ανάρτηση της Πάουλα Μπαντόσα για τον χωρισμό της με τον Στέφανο Τσιτσιπά:

«Ύστερα από προσεκτική σκέψη και πολλές όμορφες στιγμές μαζί, ο Στέφανος και εγώ αποφασίσαμε να χωρίσουμε φιλικά τους δρόμους μας. Μοιραστήκαμε ένα ταξίδι γεμάτο αγάπη και μάθηση, και ως φίλοι με τεράστιο αμοιβαίο σεβασμό επιλέγουμε τώρα να προχωρήσουμε στα δικά μας μονοπάτια» έγραψε η τενίστρια για τον χωρισμό της με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη των φίλων μας, της οικογένειάς μας και όλων όσοι υπήρξαν μέρος της ιστορίας μας. Καθώς μεταβαίνουμε σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μας, συνεχίζουμε να ευχόμαστε ο ένας στον άλλον μόνο το καλύτερο σε όλες τις προσπάθειές μας. Ζητάμε ευγενικά την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τον σεβασμό σας» συνέχισε η τενίστρια.

