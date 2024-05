Πολιτισμός

Πάσχα - Τολό: Το κάψιμο του Ιούδα στην θάλασσα (εικόνες)

Αναβίωσε για ακόμη μια χρονιά το εντυπωσιακό έθιμο στο Τολό, ανήμερα το Πάσχα, με το κάψιμο του Ιούδα για την προδοσία του Χριστού.

Το έθιμο αναβίωσε για ακόμη μια χρονιά, ανήμερα του Πάσχα, με το κάψιμο του Ιούδα, από αλιείς, μέσα στην θάλασσα, στο Τολό, του Δήμου Ναυπλιέων.

Το κάψιμο του Ιούδα, για την προδοσία του Χριστού, έναντι 30 αργυρίων, έγινε μετά από την "Λειτουργία της Αγάπης", το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα.

Πολλοί ντόπιοι, Έλληνες επισκέπτες της περιοχής και ξένοι τουρίστες συγκεντρώθηκαν στην παραλία του Τολού και παρακολουθήσαν την πυρπόληση του Ιούδα μέσα στην θάλασσα.

Το ομοίωμα του Ιούδα τοποθετείται σε εξέδρα μέσα στην θάλασσα και βάρκες με βεγγαλικά ξεκινούν από το λιμάνι του Τολού και πυρπολούν τον στόχο τους.

Με αυτό τον τρόπο οι κάτοικοι της περιοχής «τιμωρούν» τον Ιούδα για την προδοσία του.

Οι επισκέπτες της περιοχής εντυπωσιάζονται από το έθιμο και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι ψαρόβαρκες με τα βεγγαλικά.

Δείτε εικόνες:

